الفائزة بجائزة «بريما لا موزيكا»: «نفسي أغني لأم كلثوم وشيرين»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت مريم طاحون، الفائزة بمسابقة الغناء بريما لا موزيكا على مستوى النمسا، إنها تغني منذ عمر 9 سنوات، وبدأت تعلم غناء الأوبرا بعد أن وجدت الأطفال في المدرسة بالنمسا يغنون غناء أوبرالي، ولكن مدرس الكورال نصحها بالغناء المنفرد، وبعدها أصبحت مميزة ودخلت اختبار خاص وتفوقت وأصبحت تتلقى تعليم خاص منذ سنتين على يد معلمة خاصة، واشتركوا أول مرة في المسابقة في 2020، ونجحت ولكن تعطلت المسابقة بسبب فيروس كورونا.

حصولها على المركز الأول

أضافت «طاحون»، البالغة من العمر 16 سنة، خلال مداخلة عبر زوم في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها قدمت مرة أخرى في المسابقة وحصلت على المركز الأول، لافتة إلى أن المسابقة ليست سهلة، إذ يشارك أفراد من مختلف دول العالم، مؤكدة أنها تغني على المسرح دون خوف وهذا حدث بعد تدريب طويل باستمرار على أيدي متخصصين، خاصة أنها ستغني أمام لجنة متخصصة، مشيرة إلى أنها تحب الوقوف على المسرح والغناء وإدخال السرور إلى قلوب الآخرين.

تنتظر اكتمال نمو صوتها

وأوضحت الفائزة بمسابقة الغناء بريما لا موزيكا على مستوى النمسا، أنها ولدت بالنمسا ولكن والديها كان يعلموها العربية وهي اللغة التي يتحدثون بها في المنزل، لافتة إلى أن هناك حفاظ على اللغة العربية في المنزل، مؤكدة أن صوتها سيكتمل نموه في عامها الـ25 وستغني حينها أوبرالي ولكنها غير قادرة على ذلك حاليا، متابعة: «نفسي أغني لأم كلثوم وشيرين والمغنيين الكبار طبعا».