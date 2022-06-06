الطريقة المثلى لإخراج الماء من الأذن في الصيف.. وداعا للسدادات وقوالب السباحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

بالتزامن مع دخول الصيف تصبح السباحة واحدة من الرياضات الهامة للجميع، إذ يمكن أن يتعرض السباحون لمشاكل في الأذن مثل الانسداد والشعور بالضبابية، ويصعب عليهم معرفة ما إذا كانت المشكلة تتعلق بالشمع أو العدوى أو الماء أو أي شيء آخر، ولهذا السبب يعد الفحص ضروريًا، ويمكن للطبيب أو الممرض الممارس في عيادة الطبيب العام القيام بذلك.

وفيما يلي طريقة التخلص من ماء الأذن بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كيف يمكن علاج مشكلة الماء؟

لا داعي لإزالة الشمع الزائد من الأذن إلا إذا اعتبر ذلك جزءًا من المشكلة، الشمع واقي ويؤدي وظيفة مفيدة تمنع العدوى، وشموع الأذن ليست شيئًا يوصي به الأطباء، إذ يعتمد شمع الأذن على فكرة أن الشمعة الساخنة الموضوعة في الأذن سوف تسحب الشمع بطريقة ما أو تنعمه، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تفاقم المشكلة بسهولة عن طريق التسبب في حدوث عدوى أو تهيج.

قد يكون الحفاظ على جفاف الأذنين طريقة جيدة لمنع حدوث المشكلة في المقام الأول، إما باستخدام غطاء أو سدادات الأذن أو قوالب سباحة مخصصة تمنع دخول الماء.

قد يكون خروج الماء من قناة الأذن أمرًا صعبًا، تتمثل إحدى الطرق في إمالة رأسك لأسفل وسحب أذنك في اتجاهات مختلفة، يؤدي ذلك إلى شد قناة الأذن، مما يسمح لها بالفتح لتصريف المياه.

استخدام مجفف الشعر على درجة حرارة منخفضة

يمكنك أيضًا استخدام مجفف الشعر على درجة حرارة منخفضة وطاقة منخفضة لتجفيف أي مياه زائدة، وبعد ذلك يمكن للشخص أن يعيش حياته بشكل طبيعي ويكمل الرياضة دون الالتفات إلى المياه الموجودة في الأذن والتي تكون مزعجة في كثير من الاحيان، وتتطلب تدخل لتجفيفها، إذ تزداد في الصيف بالتزامن مع النزول للبحر وللبسين وممارسة ألعاب المياه.