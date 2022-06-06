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كيفية التخلص من الناموس بطريقة طبيعية.. «مش هتحتاجي لمبيدات حشرية»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعوضة.. أرشيفية

إزعاج كبير يتبعه حكة واحمرار، ومن المحتمل أن يوصل الأمر إلى حدوث التهابات في الجلد، وكل ذلك من وراء لدغة الناموس، الذي ينتشر بكميات كبيرة خلال فترة الصيف، والسبب مجهول وراءه، ولكن المعروف أن الجميع يبحث عن حل للتخلص منه بشكل نهائي بعيدًا عن اللجوء إلى شراء المبيدات الحشرية التي تحتاج إلى ميزانية مادية وحدها، لذا يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي كيفية التخلص من الناموس بطريقة طبيعية.

وكان التساؤل بشأن كيفية التخلص من الناموس بطريقة طبيعية، يتصدر محركات البحث بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، إذ ترغب الكثير من السيدات وربات المزل في الوصول إلى حل نهائي يخلصهن من لدغته اللاسعة التي تلحقهن فجأة، وتضر بأطفالهن.

التخلص من الناموس بطريقة طبيعية

وللتخلص من الناموس بطريقة طبيعية، عليك اتباع الخطوات الآتية، وذلك وفقًا لموقع Wiki How.

النعناع

يعتبر النعناع من أكثر الروائح التي ينفر منها الناموس، ويهرب من المكان فور وجودها، لذا يفضل زرع النعناع داخل الشرفة الخاصة في منزلك، بالإضافة إلى ضرورة وضعه في المكان الذي يتواجد به الناموس داخل المنزل، إذ يمكنك وضعه داخل إناء، أو تركه مكشوفًا حتى تنتشر رائحته في الأجواء.

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اللافندر

يعد اللافندر من النباتات التي تستخدم كمادة معطرة، ويفضل استخدامه الكثيرون أيضًا، لذا يمكنك تجفيف كمية مناسبة منه داخل أكياس من القماش، ووضعها في أماكن متفرقة في المنزل، وستلاحظ هروب الناموس من المكان.

نبات الريحان

يعتبر الريحان من النباتات التي تتميز برائحتها القوية التي يمكن استغلالها في طرد الناموس والعديد من الحشرات التي تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا احرص على زرع الريحان ضمن أصيص الزراعة الخاص بشرفتك، حتى تستطيع منع الناموس من الدخول إلى المنزل.

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الزعتر

يدخل الزعتر في صناعة المواد الطاردة للناموس، إذ يتميز بقدرته على طرد الحشرات والبعوض، لذا يمكنك اللجوء إلى استخدام أوراق الزعتر، أو مستخلص الزيت من خلال وضع قطرات منه على قطع من القطع ووضعها في أماكن متفرقة من المنزل.

الليمون 

يعتبر الليمون من المواد الحمضية التي تساعد في طرد الحشرات، وتتميز بالقدرة والفاعلية المذهلة على ذلك، لذا يمكنك وضع قطعة من القرنفل على عصير ليمون، ثم وضعها في الأماكن التي يهاجمك منها الناموس.

الثوم

يعد الثوم من الخضروات التي ينفر من رائحتها الكثيرون، إذ يتميز برائحته النفاثة التي ينفر منها العديد من الأشخاص والحشرات أيضًا، لذا يمكنك استخدامه من خلال وضعه داخل وعاء، وتركه في الأماكن التي يدخل منها البعوض.

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أجهزة طاردة للبعوض

في حالة عجزك عن عمل الحلول الطبيعية، يمكن اللجوء إلى شراء الأجهزة التي تسخدم في طرد البعوض من المنزل، إذ تعمل على خروج بخار منها يساعد على طرد الناموس إلى الخارج.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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