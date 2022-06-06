هنادي مهنى ترد على أنباء انفصالها عن أحمد خالد صالح: «أول ناس هنقول» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انفصال هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح، من أكثر الشائعات التي تداولها رواد السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، حتى قررت الفنانة الخروج عن صمتها للرد عليها.

هنادي مهنا تنفي شائعة انفصالها

وجاء أول تعليق من الفنانة هنادي مهنا خلال لقاءها مع «Et بالعربي»، بتقديم طلب من الجمهور بالتوقف عن ما يفعلوه تجاه علاقتها بزوجتها أحمد خالد صالح «ردي يبطلوا يعملوا كده عشان حاجة ملهاش لازمة»، مشيرة إلى أنه إذا حدث انفصال بينها وبين زوجها فإنهم سيعلنوا ذلك بألسنتهم عبر حسابهم الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي».

«لو حصل حاجة بينا إحنا أول ناس هنقول»، هكذا أكدت هنادي مهنا على استقرار علاقتها بزوجها أحمد خالد صالح، ووجهت له رسالة خاصة بالمغربي قائلة: «كنبغيك بالزاف».

واختممت الفنانة هادي مهنا حديثها بالدعاء لها ولزوجها «الحمدلله إحنا مع بعض، وربنا يبعد عننا أي حاجة وحشة».. وما زالت الشائعات تلاحق أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، وذلك منذ بداية زواجهما.

وحرصت هنادي مهنا على نشر العديد من مقاطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال تواجدها في المالديف لقضاء إجازتها الصيفية بعد الانتهاء من مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2022.

آخر أعمال هنادي مهنا

يذكر أن الفنانة هنادي مهنا شاركت في رمضان الماضي بالعمل الفني «مكتوب عليا» من بطولة الفنان أكرم حسني، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، والمطربة هلا رشدي، حنان سليمان، محمد طعيمة، إسماعيل فرغلي، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، والتي ما زالت ردود الأفعال حول نجاح المسلسل تأتيها حتى الآن، خاصة بعد طرحه لأغنية «ستو أنا».