5 أضرار لـ الحنة على البشرة.. منها حدوث حروق جلدية خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تفضل الفتيات بين الحين والآخر، تغيير لون شعرهن ورسم أشكال وحروف على أجسادهن، من خلال استخدام الحناء الطبيعية، التي تعمل على تلوين الجسد وتغيير المنطقة لشكل آخر، ورغم ذلك هناك عدة أضرار من ورئاها إذ تصيب الأجسام الحساسة التي يمكن أن تتأذى منها، ويحدث تورم في الجسد والوجه يستلزم العلاج في الحال.

ويُقدم «هُن» أضرار الحنة بالبشرة، بحسب «authority nutrition».

معلومات عن الحنة

الحنة، صبغة معروفة باسم شجرة الحناء، وهو فن الرسم على الجسد بشكل مؤقت، ناتج عن تلطيخ الجلد من الأصباغ، كانت تستخدم منذ العصور القديمة في مصر القديمة، توضع على الأظافر والشعر والوجه، والأقمشة بمختلف الأنواع، وتجد النساء يستخدمن الحنة بمختلف الألوان للحصول على الدرجة المطلوبة، كمل تفضل الفتيات نقش أسمائهن والحروف والرسومات المختلفة التي تعبر عن كل واحدة منهن، خاصة ليلة حنة العروس، قبل توديع العزوبية والانتقال لبيت الزوجية.

أضرار الحنة بالبشرة

لا تدري الكثير من الفتيات والسيدات، الأضرار التي يمكن أن تقع على البشرة جراء استخدام الحنة، خاصة في البقع التي تظهر على الجسم، والتي قد تسبب مشاكل جلدية خطيرة، كما يمكن أن تتسبب تراكم البقع على الجلد في بعض الترسبات والأوساخ، ويجب الذهاب للطبيب على الفور، للحصول على علاج مناسب.

قد ينجم عن الحنة بالبشرة، حدوث التهابات وحروق جلدية خطيرة، التي قد تؤدي للاصابة بالأكزيما، في بعض الأحيان، فضلا عن الاصابة بحروق جلدية في مراحل متقدمة ودرجات عالية.

انتفاخ وطفح جلدي

ومن بين أضرار الحنة بالبشرة، هي الإصابة بالانتفاخ والطفح الجلدي، نتيجة إضافة مواد كيماوية ضارة للحناء البيضاء، التي تعمل على تغير لونها للون الأسود، ما يؤدي لحدوث حساسية عالية.