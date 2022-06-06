كيف تختار أضحية العيد؟.. «الخلاصة في الفروة والرجلين والعين»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عيد الأضحى المبارك على الأبواب ومع اقترابه يزداد البحث عن الأضاحي لأنها سنة مؤكدة، وتختلف الأضحية وفقًا لمقدرة الفرد المادية، إذ قد تكون عجل أو خروف أو معزة، وهناك العديد من العلامات والطرق تساعد في ذلك للإجابة على سؤال كيف تختار أضحية العيد.

كيف تختار أضحية العيد؟

عرض نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، محمد شرف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» العديد من العلامات التي تساعد على اختيار الأضحية: «هناك العديد من العلامات التي تجعلك تفرق بين الأضحية ذات الصحة الجيدة وأبرزها ملاحظة حركة مشي الخروف لمدة نصف ساعة على الأقل والتركيز على قدمه بأن تكون سليمة وليس بها أي عيب خلقي مثل التقوس أو رجل أطول من الأخرى، فإذا كانت صحته وأرجله سلمية إذا هذه تعتبر أهم المميزات التي تشجعك على شراء الأضحية، كما يجب فحص العينين جيداً بحيث لا يكون بها الكثير من الدموع أو الإحمرار، وفحص صوف الخروف حتى يكون ملمسه ناعما وليس خشنا، والضغط على جانبي البطن لمعرفة كمية اللحم الموجودة وأنه غير مغشوش بماء وملح».

وأوضح الوزن المثالي للأضحية: «الخروف الذي يتراوح ما بين 50 إلى 60 كليوجرام هو مثالي ويفضل شراءه، أكثر من هذا الوزن يكون خروف سمين جدًا وغالبيته عبارة عن دهون بلا لحم، وأقل من هذا الوزن فيكون عبارة عن عظم في الغالب».

أفضل توقيت لشراء الأضحية

كما نصح محمد شرف الأفراد بأفضل توقيت لشراء الأضحية: «إذا كان لدي الفرد إمكانية الشراء الآن فيشتريه حالة كان عنده مكان في المنزل فيضعه في المنزل ويعتني به، أما إذا لم يكن عنده مكان فيتركه عند الجزار حتى وقت الدبح، وشراء الأضحية قبل الدبح بأسبوع أو أسبوعين فهو أفضل توقيت، والأفضل أن تشتري الخروف أو العجل من عند جزار أنت على معرفة به حتى لا يغشك في الميزان».