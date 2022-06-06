ياسمين عبد العزيز تهاجم شقيقها: «بعتني بعربية».. ويرد: «ماتعلمتيش من مرضك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منشور غامض، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، ثم حذفه بعد ساعات وجيزة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثار الجدل و ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولته الأخبار ورواد السوشيال ميديا، خاصة بعد إعلان تعرضها لوعكة صحية من جديد، دخلت على إثرها المستشفى وسافرت إلى سويسرا.

ياسمين عبدالعزيز تهاجم شقيقها: بعت أختك

كتبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في المنشور، التي شاركته عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله».

الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، دعمها في أزمتها الأخيرة وتصدر المشهد من جديد، من خلال منشور دونه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مع مشاركة صورة تجمع بينهم، قال خلاله: «يا بنتي أنتي ليكي أحنا بعد ربنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين، معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله».

شقيق ياسمين عبدالعزيز يرد: أنا شيلت عنك.. والفنانة تحذف المنشور

الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أعادت مشاركة منشور شقيقتها وائل عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت خلاله: «اتوكس أنت ياللي بعت أختك، وأخدت تمنها عربية مرسيدس»، ولكنها حذفته منذ قليل.

ويرد شقيقها بمنشور بعد دقائق يهاجمها فيه: «أنا مش هرد عليكي والله.. أنتي متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحاميتك إزاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن أنتي مبتتعلميش.. ربنا بيدي الإنسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة.. ربنا يهديكي ولو عالبيع أنتي بعتينا كتير من ٢٠ سنة وأحنا اللي بنشتريكي».

تاريخ خلافات ياسمين عبدالعزيز وشقيقها

دائما ما يتصدر الفنان وائل عبدالعزيز، المشهد في الأمور التي تحدث مع شقيقته، بدايةً من قصة زواجها من الفنان أحمد العوضي والهجوم عليها، حتى إعلان الصلح بينهم، وحتى في فترة مرضها وتعرضها لوعكة صحية.

وفي عام 2021، دون الفنان وائل عبدالعزيز، منشور عبر حسابه، معلنا من خلاله الصلح بينه وبين شقيقته ياسمين وزوجها أحمد العوضي، قال خلاله: «اللي فات مات».

وكانت اندلعت الخلافات بين ياسمين عبدالعزيز وشقيقها وائل، بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي، في بداية علاقتهما، وارتباطها به بشكل غير رسمي، ما جعل شقيقها يوبخها، وانتقد تلك العلاقة، وطالبها بإعلان موقفها آنذاك أمام الجميع.