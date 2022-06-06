الامارات | مدرس ينقذ طلابه من هجوم دب بسلاح غير متوقع

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس ينقذ طلابه من هجوم دب بسلاح غير متوقع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن مدرس مادة الموسيقى في كولومبيا البريطانية من إنقاذ طلابه ونفسه من دب متوحش وذلك بالعزف على آلة الترومبون وفق ما ذكرته وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أمس.

وانتبه الطاقم التدريسي في مدرسة «سينت جونس أكاديمي» بالقرب من بحيرة شوانيغان لوجود دب بري اجتذبته حاويات القمامة الموجودة بجوار المدرسة، فحاول أحد الأساتذة طرده بالطرق على الباب والخشب بقوة دون جدوى. لكن كريستان كلاوسن مدرس الموسيقي في المدرسة قرر أن ثمة آلة موسيقية يمكن أن تؤدي الغرض، فقام بالعزف على جهاز الترومبون، موجها الصوت المزعج باتجاه الدب الفضولي. بحسب «يو بي آي».

ويُظهر مقطع فيديو سجله أحد الطلاب أن الدب بدأ يستجيب ل «إنذار» كلاوسن الموسيقي ليغادر بعده المنطقة على عجل.

وقال أستاذ الموسيقى بعدها لشبكة أخبار محلية أنه لاحظ فضول الدب اتجاهه حين بدأ العزف، ولكن الدب ربما قرر أن «الهروب أفضل من المرجلة».

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