لأول مرة الملكة إليزاليث تحل لغز حقيبة يدها.. ماذا يوجد داخلها؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة أنيقة بألوان متناسقة وملابس هادئة، هكذا ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، خلال الاحتفال باليوبيل البلاتيني، ذلك الحدث الأهم في تاريخ بريطانيا، الذي تختلف طرق و مراسم الاحتفال به، إذ بدأ الاحتفال به منذ عام 1780، إذوظهرت بفستان ذات نقوش ربيعية بالألوان المفضلة لها، بجانب حقيبتها التي حلت لغزها أخيرا.

وشاركت الملكة إليزابيث الثانية خلال الحفل بسكيتش مع شخصية «بادينغتون» الكرتونية، في القصر الملكي باكينجهام، إذ ظهرت وهي تتناول الشاي مع الشخصية الكرتونية، لتكشف عن المحتويات الموجودة داخل حقيبة يدها، وهو اللغز الذي حير الكثير على مدار الأعوام الماضية.

ماذا يوجد داخل حقيبة الملكة إليزابيث؟

وخلال مقطع فيديو، ظهرت الملكة إلي اليزابيث الثانية، وهي تقتح حقيبتها ذات اللون الأسود، وتخرج ما بداخلها والذي كان عبارة عن شطائر تخبئها بداخلها، كنوع من الترفيه، والذي أثار فضول ودهشة الدب، بالتزامن مع احتفال البلاد باليوبيل البلاتيني لها، وسط تواجد محبيها وجمهورها بالهتافات خارج القصر الملكي.

كواليس الحفل

خلال حفل اليوبيل البلاتيني، قدم اد شيران، للملكة اليزابيث الثانية، أغنية الـHit ببرفكت، وتم اختيار تلك الأغنية، كنوع من الإشادة للملكة وزوجها الراحل، كما استمرت تلك الاحتفالية لمدة 4 أيام.

«God Save The Queen»، كانت تلك الأغنية التي رددها الشعب، خلال الاحتفال بالملكة إليزابيث، التي غناها الآلآف من الشعب.

كما ارتدت بعض النساء، القبعات التي تحمل صورة الملكة، فضلا عن اتخاذ بعض الصور التذكارية، بجوار مجسم كرتوني للملكة إليزابيث في ساحة الحفل، وسيطرت القبعات باختلاف أنواعها وأشكالها أيضا على حفل إبسوم، تقديرا لحبهم واعتزازهم بالملكة إليزابيث، والأناقة التي اعتادت الظهور بها، خلال المناسبات المختلفة، وإشادة الكثير بحسن مظهرها طوال الأعوام الماضية.