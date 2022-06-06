الامارات | طبيب عراقي ينام في الشارع بعد طرده من منزله (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب عراقي ينام في الشارع بعد طرده من منزله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت قصة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي في العراق لرجل كبير في السن ينام على الرصيف، فيما قالوا إنه "طبيب طرد من شقته".

وبحسب وسائل إعلام محلية ، فإن هذا الطبيب يدعى سلمان السامرائي وهو اختصاص باطنية أطفال، وطرد قبل أشهر من شقته في بغداد.

ويظهر أشخاص في الفيديو وبعضهم جيران الطبيب الذي كان يسكن في منطقة الصالحية في العاصمة العراقية، ويقولون إنهم "يعرفونه منذ سنوات طويلة".

لكن جميع الذين ظهروا في مقطع الفيديو بمن فيهم الطبيب المشرد، لم يأتوا بسيرة الأشخاص الذين طردوه وجردوه من سكنه.

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