الامارات | الهند..هذا مافعله أسوأ فاعل خير

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند..هذا مافعله أسوأ فاعل خير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الهندية في منطقة (دواركا) أنها ألقت القبض على رجل اعتدى بالاغتصاب على امرأة عمياء، بعد أن كان قبل دقائق قد تبرع لمساعدتها على عبور طريق عام، وقد أثارت الحادثة البشعة الرأي العام وشغلت منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة استنادا للإفادات أنه عندما نزلت المرأة في محطة للحافلات تبرع رجل للقيام بعمل خير ومساعدتها في عبور الطريق، ولكنه اقتادها بعدها إلى شارع مهجور آخر واغتصبها.

وكشف نائب مفوض الشرطة (دواركا) شنكر شودري إن المعلومات المتعلقة باغتصاب امرأة عمياء وردت من مستشفى دين دايال في منطقة مركز شرطة دبري. وفقا لموقع " ناشيونال هيرالد انديا"

جرت الحادثة التي أثارت الرأي العام، في 25 مايو وفقا لتقرير الشرطة التي قالت أنها بمساعدة الأدلة الفنية، تم العثور على المتهم واعتقاله واعتقاله. في وقت لاحق تم إرساله إلى الحجز القضائي.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها شرطة دلهي، خلال عام 2021، تم اغتصاب ما يصل إلى 1969 امرأة في العاصمة ، أي بنسبة 21.69 في %. من العام السابق. في عام 2020 ، بلغ الرقم 1618.

وسجلت وسائل الإعلام بيانا تصاعديا للجريمة الموجهة ضد المرأة، فارتفع معدل التحرش بالنساء بنسبة 17.51 %، والمضايقة الليلية بنسبة 17.51%

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