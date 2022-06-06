هاني الناظر يحذر من وضع مساحيق التجميل والتعرض للشمس: ابعدوا عن النكد

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن وضع مستحضرات التجميل والخروج بها في الشمس أمر بالغ الخطورة، وله آثار سلبية على الجلد، إذ يترك بقعا سوداء على الجلد، ويتفاعل معه.

الحل الأمثل لإزالة مساحيق التجميل

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، خلال حواره لبرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة TeN، أن غسل الوجه بمياه فاترة وصابون هو الحل الأمثل لإزالة مساحيق التجميل، ولا يصح أبدا النوم بمساحيق التجميل.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا خلال حديثه مع الإعلاميين كريم حاتم ونهال كمال، أن مساحيق التجميل التي تظل على الجسم لأسبوعين من الأمور الخطيرة بشكل كبير.

وضع الحناء الصناعية له خطر كبير

وتابع استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا أن وضع الحناء الصناعية له خطر كبير، وقد يؤدي لالتهابات ومضاعفات خطيرة، لوجود مواد كيميائية بيها لتثبيت اللون والشكل المرسوم على البشرة.

وحذر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا من التدخين لما له من تأثير سلبي على البشرة والجلد، ناصحا المواطنين بالابتعاد عن «النكد والأخبار السيئة».