«لو ابنك داخل الثانوية».. أسهل طريقة لمساعدته في اختيار التخصص المناسب

القاهرة - سمر حسين - ماما

عند اجتياز الأبناء للمرحلة الإعدادية ودخولهم المرحلة الثانوية، يبدأ الخلاف الداخلي بينهم مع الآباء بسبب الخلاف الذي يحدث في اختيار التخصص الصحيح للابن، فهناك من يريد أن يدخل ثانوي عام ويدخل الجامعة، وهناك من يريد أن يدخل تعليم فني ويتعلم حرفة معينة، كل شخص وفقًا لمطالبه الشخصية ولكن ما يحتاجه الابن يهمش في هذا الوقت، لذلك سنعرض لكِ أسهل طريقة لمساعدة ابنك في اختياره التخصص الصحيح.

طرق مساعدة الأبناء في اختيار التخصص الصحيح

عرض برنامج «جروب الماميز» طرق مساعدة الأبناء على اختيار التخصص الصحيح بعد اجتيازهم المرحلة الإعدادية، وفي البداية نصحت الأمهات بضرورة معرفة أنه لا يوجد مجال تعليم غير مفيد من الأساس بل كافة المجالات مفيدة جدًا في الحياة، ثم بعد معرفة المجالات نتحدث مع أبناءنا عن ميولهم ورغباتهم في المستقبل ونبحث معهم عن معلومات بشأن جميع المجالات حتى نعلم جميعًا المميزات الخاصة بكل تخصص.

ويجب على الأمهات البُعد عن الأحكام المسبقة على التخصصات بناءً على التجارب الشخصية للبعض أو بناءً على ما يقوله الناس، وبهذا سيستطيع الابن اتخاذ القرار السليم.

مميزات التعليم الفني

التعليم الفني هو عالم كبير من المهارات والأساسيات في الحياة، فهناك تعليم فندقي وتعليم صناعي وتعليم زراعي وتجاري، فضلا عن العديد من المدارس الجديدة وهي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كافة هذه المدارس مفيدة للأبناء، تستيطعي معرفة كافة المعلومات عن هذه المدارس من عنوانها والمناهج التي تُدرس بها وتخصصاتها المختلفة وذلك عن طريق البحث في الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع بوابة التعليم الفني.

ووضح برنامج «جروب الماميز» أن بعض مدارس التعليم الفني تحتاج إلى مجاميع وتنسيق عالي وقد تصل في بعض الأحيان إلى أعلى من مجموع وتنسيق الثانوية العامة، مشيرا إلى أن مناهج التعليم الفني تتطورت بشكل كبير جدًا في السنوات الأخيرة حيث أنهم يستعينون بالخبراء والعاملين في الشركات لتطوير المناهج، وذلك لربط المناهج بسوق العمل وتجهيز الطلاب لسوق العمل حتى ننهي الصورة التقليدية عن التعليم الفني بأن المناهج التي تُدرس مختلفة عن سوق العمل.

ما منهج الجدارات؟

منهج الجدارات هو منهج جديد في التعليم الفني اعتمدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل به في العام الجاري، الهدف منه تأهيل الطالب لسوق العمل لكي يصبح جدير بالعمل في هذا التخصص.

وفى نهاية الفصل الدراسى الثاني للعام الثالث للطلاب الدارسين بالمدارس الفنية التي تطبق هذا المنهج الجديد يُقيم به ملفات الطلاب من قبل لجنة خارجية مكونة من متخصيين في مجال البرنامج وتضم عضوين من وزارة التربية والتعليم وعضوا من خبراء الصناعة وأصحاب الأعمال المرتبطة بطبيعة البرنامج الدراسي، وذلك وفقًا للائحة النهائية لمنهج الجدارات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.