رفضت دخول زوجها الإسلام.. معلومات عن فرح يوسف صاحبة التصريحات المثيرة للجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الجدل الفنانة السورية، فرح يوسف، نجمة برنامج المسابقات الأشهر «أرب آيدول»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها الغريبة بشأن زواجها من رجل فنزويلي، يعتنق الديانة المسيحية، ورفضها دخوله الدين الإسلامي.

سبب رفض دخول زوجها الاسلام

تحدثت الفنانة فرح يوسف، خلال استضافتها في برنامج «شو القصة»، عن كواليس زواجها من رجل فنزويلي، ورفضها دخوله الاسلام: «حرام اتنين يحبوا بعض ويدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين، هذا ليس عدلا هو مسيحي وأنا مسلمة، نحن الاتنين بنكمل بعض، هذا لا يعني أننا مختلفين، نحن الاتنين بنعبد الله الواحد.. مش عدل لحتى يتزوجني أو أصير حلاله يتخلى عن دينه».

وعن كواليس زواج الفنانة فرح يوسف بزوجها الفنزويلي، قالت إنها ارتبطت به عاطفيا لمدة 3 سنوات، قبل أن يعرض عقد قرانه بها، وكما عرض تغيير ديانته حتى يسهل إجراءات الزواج، لكنها رفضت: «ليس من العدل أن يغير ديانته من أجل الزواج بي».

من هي فرح يوسف؟

ويرصد موقع «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة فرح يوسف، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.

- فرح يوسف، من مواليد 20 يوليو عام 1989.

- ولدت في مدينة طرطوس، في سوريا.

- دخلت فرح يوسف عالم الفن منذ عامها السابع.

- درست في كلية الطب البشري ولكنها لم تُكمل بها، واتجهت لدراسة الأدب الإنجليزي.

- دخلت في برنامج المسابقات الأشهر في الوطن العربي Arab Idol.

- انضمت للمعهد العالي للموسيقى لعام واحد.

- أثارت الجدل، بعد الحديث عن الزواج من زوجها الفنزويلي، الذي يدعى كريستيان ورفضها دخوله واعتناقه الإسلام، وفضلت بقائه بالديانة المسيحية.

- كما كانت تحدثت المطربة السورية عن المطالبة بوجود زواج مدني بسوريا، على خلفية قصة زواجها من رجل على الديانة المسيحية: «حرام 2 يحبوا بعض، ويدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين».