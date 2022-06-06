طالبة سعودية تؤسس وكالة لعارضات الأزياء الممتلئات في مصر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني الكثير من السيدات من التهميش في مجالات عروض الأزياء، بسبب المعايير التي يضعها مصممو الأزياء في ملابسهن، وأن الجسم النحيف هو الأمثل لهذه الملابس مع تهميش أصحاب الجسم الممتلئ في تصميماتهم، وكأنها رسالة إليهم للإإحساس بالنقص وعدم الكمال حتى يلبسوا من هذه الملابس.

رولا العربي تفتح وكالة لعارضات الأزياء الممتلئات في مصر

فتحت الطالبة السعودية رولا العربي، وكالة لعارضات الأزياء الممتلئات في مصر، حيث إنها وجدت العارضات لا يوجد بينهن عارضات ممتلئات، لذلك فتحت رولا وكالة لعارضات الأزياء لهم.

وقالت رولا العربي في تصريحات لـBBC العربية إنها لم تكن لها علم بعالم الموضة ولكنها عندما شعرت بالتهميش لهذه الفئة اكتشفت أنها إذا لم يقم أحد بهذا الأمر فستقوم به.

من هي رولا العربي؟

رولا العربي تبلغ من العمر 22 عاما، طالبة في كلية الحقوق، فتحت وكالة ولعارضات الأزياء الممتلئات في مصر أو ما يطلق عليهم «Plus size».

بدأت قصتها مع عالم الموضة عندما كانت تتصفح موقع تبادل الصور «إنستجرام» ورأت وكالة لعارضات الأزياء تستعرض عارضة من صاحبة الجسم الممتلئ لديها وكان مقاس هذه العارضة 4 أو 6 ولكن هذا المقاس ليس تمثيلاً لصاحبات الجسم الممتلئ، لذلك قررت أن تفتح منصة لعارضات الأزياء لأصحاب الجسم الممتلئ في مصر صاحبات أطوال من 150 إلى 160سم، نحيفة أو ممتلئة الجسم، وتكون هذه المنصة موجودة لمساعدتهن في اختيار ملابسهن، كما تساعدها في السعي وراء حلمها في أن تصبح عارضة أزياء.

وأكدت أنها لا تروج للبدانة أو لفقدان الشهية، بل لضرورة أن تحب كل فتاة جسمها وتقبله بكل عيوبه.

بدايات وكالة عارضات الأزياء الممتلئات

عندما بدأت رولا العربي وكالتها كانت تمتلك 100 دولار فقط، ولكن كان هدفها من فتح هذه الوكالة هو المساعدة وليس المال، وأكدت أن المال هو آخر أهدافها في الحياة، وأن ما يسعدها في هذا المجال عندما ترسل لها فتاة بأنها ترى الموديل تشبهها من ناحية الجسم مما يشعر الفتاة بالثقة بالنفس.

وصرحت رولا أن أصحاب البراندات من نفس جيلها هن الأكثر تقبلًا لفكرتها، كما أنهن يساندن بعضهن حتى يكبروا سويًا في مجال الموضة.

وشرحت اختيارها لاسم الوكالة وقالت: «هي كلمة لاتينية، وتعني بالعربية تعني «لا تقهر»، مما شجعني على اختيار هذه الكلمة حتى يشعر الفتيتات بأنهن لا يقهرن وأقوى من أن يقهرن من قبل التعليقات السلبية ومقاييس الجمال في المجتمع».