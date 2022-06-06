أزياء مبهجة في احتفالات اليوبيل البلاتيني.. ألوان الملكة إليزابيث تعوض غيابها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منذ بداية هذا الأسبوع انطلقت احتفالات الملكة التسعينية إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني وأثناء هذه الحدث الأهم في تاريخ بريطانيا تختلف مراسم الاحتفال وطريقته حيث من ضمن هذه الاحتفالات وأهمها هو مضمار إبسوم داونز لسباق الخيل وهو أغلى سباق للخيول في بريطانيا وأغلى سباق في الكلاسيكيات الخمسة، وهو أيضا أهم حدث في احتفالات اليوبيل البلاتيني منذ أقيم في 1780.

أزياء الاحتفالات تشير للملكة إليزابيث

على الرغم من عدم قدرتها على حضور السباق إلا أن أزياء النساء كانت تضمن الألوان التي تفضلها الملكة إليزابيث والتي تشير إلى احتفالات المملكة فكان الأبيض والأحمر والأزرق هي الألوان التي تسيطر على الحفل، كانت الفساتين صيفية أغلبها بالألوان السابقة مزودة بنقوش ربيعية مميزة وأحذية ذات كعب عال نوعاً ما، أما الملكة فقد اكتفت بمتابعة السباق عبر التليفزيون داخل قلعة ويندسور، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

اختلاف الأزياء والإشارات

تعبيراً عن حبهم للملكة قرر بعض النساء ارتداء القبعات التي عليها صورة الملكة، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الصور بجوار مجسم كرتوني للملكة إليزابيث في ساحة الحفل، وسيطرت القبعات باختلاف أنواعها وأشكالها أيضا على حفل إبسوم وذلك بسبب حرارة الطقس نوعاً ما، ولم تكن فقط الفساتين المشجرة البيضاء والحمراء هي المميزة، لكن الفساتين الرقيقة والهادئة باللون الأرجواني بدون نقوش كانت مميزة أيضا، لكنها كانت على أي حال نابضة بالحياة وتعبر عن سعادتهم وحبهم للملكة إليزابيث التي تمت عامها الـ70 في حكم المملكة المتحدة.

الكلاسيكيات الخمسة في حفل اليوبيل

يعتبر سباق إبسوم للخيول أغنى سباق في بريطانيا، والأكثر شهرة بين الكلاسيكيات الخمسة، والأربعة الأخرى منها هي 2000 جينيز ستيكس، و1000 جينيز ستيكس، وإبسوم أوكس، وسانت ليجير ستيكس، ويقام ديربي كازوو في ذكرى ليستر بيجوت، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كلاسيك الممتد 242 عامًا، وهذه السباقات المختلفة للخيول ضمن تقاليد احتفالات المملكة باليوبيل البلاتيني للملكة، وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تغيب فيها عن إبسوم وكانت المرتان السابقتان عام 1956 أثناء زيارتها للسويد والمرة الثانية عام 1984 عندما احتفلت بالذكرى الأربعين في فرنسا.