الامارات | إرشادات «بوابة الجمال».. لمكياج يصمد في وجه «العدو اللدود»

شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات «بوابة الجمال».. لمكياج يصمد في وجه «العدو اللدود» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد حرارة الصيف بمثابة العدو اللدود للمكياج، إذ يسيل على الوجه بفعل الحرارة المرتفعة، ويلطخ العيون والوجنات والشفاه، ما يُفقد المرأة جمالها، ويُفسد إطلالتها. وكي يصمد المكياج أمام حرارة الصيف، أوصت بوابة الجمال «هاوت.دي» باستعمال كريمات BB وCC؛ حيث إنها تتمتع بقوام خفيف وتمد البشرة بالرطوبة، وتشتمل على مُعامل للحماية من الشمس.

وأضافت البوابة الألمانية أن البودرة المدمجة تعد طوق النجاة للبشرة الدهنية؛ إذ تعمل على امتصاص الدهون الزائدة والعرق، وتمنح البشرة مظهراً مُطفأً.

ولمزيد من الصمود، توصي «هاوت.دي» باستعمال مستحضر «البرايمر» قبل وضع المكياج؛ إذ يمنح هذا المستحضر ذو القوام الحريري البشرة مظهراً متجانساً، ويعمل على تثبيت المكياج. ويمكن إنعاش المكياج من خلال نثر القليل من البودرة الشفافة عليه من آن لآخر على مدار اليوم.

وبالنسبة للعيون، أوصت البوابة باستعمال مستحضرات الماسكارا والكحل والآي لاينر المقاومة للماء؛ إذ تقاوم العرق والإفرازات الدهنية للبشرة في ظل درجات الحرارة المرتفعة. وقبل استعمال ظلال الجفون البودرة ينبغي وضع طبقة أساس أو طبقة من مستحضر البرايمر، للحيلولة دون ترسب اللون في طية الجفن أو تلطخه.

وبدلاً من ذلك، يمكن استعمال ظلال الجفون الكريمية المقاومة للماء مباشرة، والتي تمنح العيون أيضاً عمقاً جذاباً بفضل مظهرها اللامع، إلى جانب مقاومة العرق والإفرازات الدهنية. ولا تسلم الشفاه هي الأخرى من حرارة الصيف، إذ يسيل أحمر الشفاه بفعل درجات الحرارة المرتفعة ويلطخ الشفاه. وللحيلولة دون حدوث ذلك، أوصت «هاوت.دي» بوضع طبقة من البرايمر أولاً؛ إذ تمنح الشفاه مظهراً متجانساً من ناحية، وتتيح للون أحمر الشفاه الصمود طويلاً في وجه الحرارة من ناحية أخرى.

وعند استعمال مُحدد الشفاه، ينبغي مراعاة استعمال المستحضرات المقاومة للماء. ولمزيد من الصمود، يمكن أيضاً وضع طبقة من البودرة الشفافة على الشفاه؛ إذ تجعل اللون يدوم لمدة أطول.

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