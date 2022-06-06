الامارات | احذروا التيار المباشر من مكيّف السيارة.. مع ارتفاع الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا التيار المباشر من مكيّف السيارة.. مع ارتفاع الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع ارتفاع درجات الحرارة، ينصح نادي السيارات «أوروبا» (ACE) بعدم توجيه تيار الهواء البارد الصادر من مكيف هواء السيارة إلى الجسم أو الوجه مباشرة؛ لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب ملتحمة العين.

وأضاف خبراء النادي الألماني أنه يمكن أيضاً الإصابة بنزلة برد أو مشكلات بالدورة الدموية، إذا كان الاختلاف بين درجة حرارة المقصورة الداخلية للسيارة والهواء الخارجي كبيراً جداً. لذا ينبغي ألّا يزيد الفرق بين درجة الحرارة في الخارج ودرجة حرارة المقصورة الداخلية للسيارة على ثماني درجات. وفي الوقت ذاته حذر الخبراء من أن ارتفاع درجة حرارة مقصورة السيارة عن 27 درجة مئوية يرفع خطر الحوادث بسبب الشعور بالإرهاق وضعف التركيز.

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