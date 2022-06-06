الامارات | إطلالة عصرية جريئة.. توفر للأقدام تهوية جيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة عصرية جريئة.. توفر للأقدام تهوية جيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلّ صندل الحبال كنجم لموضة الأحذية النسائية في صيف 2022، ليمنح المرأة إطلالة عصرية جريئة، ويوفر للأقدام تهوية جيدة.

وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال، أن صندل الحبال يكتسي في الغالب بدرجات البيج الفاتحة والغامقة، كما تزهو بعض الموديلات باللون الأزرق السماوي.

وأضافت أن صندل الحبال يمتاز بتنوع إمكانات التنسيق؛ إذ يمكن الحصول على إطلالة كاجوال، من خلال تنسيق الصندل مع سروال جينز وتوب قصير.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق صندل الحبال مع فستان بقصة اللانجيري من الحرير، والذي يمتاز بطابع مفعم بالأنوثة والفخامة؛ إذ تخلق هذه التوليفة الجريئة، التي تكسر قوالب التنسيق الجامدة، تبايناً مثيراً يخطف الأنظار.

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