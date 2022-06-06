الامارات | 5 نصائح لاختيار ملابسكِ الأنيقة في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لاختيار ملابسكِ الأنيقة في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسب الرطوبة الخانقة في فصل الصيف، ليس من السهل دائماً اختيار الملابس المناسبة لمختلف أوقات اليوم، ومن ثم تبدو فكرة تجديد خزانة الملابس، وتكييفها مع متطلبات الطقس الحار في كل مرة، ضرورة توافر ما نحتاج إليه من الألوان الزاهية التي تتماشى مع روح هذا الفصل، وما يتناسب معنا من أزياء مريحة تناسب إجازاتنا الطويلة، وكذلك فساتين وتنانير خفيفة تساعد على التغلب على حرارة الطقس والمشاوير الطويلة ذهاباً كل يوم إلى المكتب.

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