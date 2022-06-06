الامارات | %97 من المواقع والتطبيقات الشهيرة تتلاعب بالمستخدمين

شكرا لقرائتكم خبر عن %97 من المواقع والتطبيقات الشهيرة تتلاعب بالمستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة علمية أن ما يصل إلى 97% من مواقع الإنترنت والتطبيقات الأكثر شهرة في أوروبا، تحاول التأثير في قرارات المستخدمين باستخدام وسائل خداع نفسي وعناصر التصميم المخادعة.

وبحسب الدراسة التي أمرت بها المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن ما يسمى بـ«الأنماط المظلمة» مثل العد التنازلي قبل انتهاء عرض البيع الخاطف، أو عدد الأشخاص الذين يبحثون في هذه اللحظة عن غرفة في فندق، وإخفاء المعلومات بشأن إلغاء أي طلبية، تنتشر بشدة على مواقع الإنترنت والتطبيقات التي تبيع أي شيء.

وقالت الدراسة إن أكثر «الأنماط المظلمة» انتشاراً هو إخفاء المعلومات لدفع المستخدمين باتجاه خيار محدد.

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