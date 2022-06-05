لو بشرتك دهنية.. 8 أخطاء تجنبيها في فصل الصيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع ارتفاع درجات الحرارة، تواجه الفتيات العديد من المشكلات التي تقع على بشرتهن مهما اختلفت طبيعة البشرة، ولكن يكون للدهنية تعامل خاص، إذ تتأثر سريعًا بالعوامل الخارجية، وتظهر عليها البثور والعديد من العلامات التي تسبب إزعاجًا لهن، خاصًة أن معظمهن لا يخضع إلى الحيل التجميلية خلال فترات النهار.

نصائح للتعامل مع البشرة الدهنية في الصيف

لذا، يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي مجموعة من النصائح التي تساعدك في الحد من مشكلات البشرة الدهنية خلال فصل الصيف، والتي على رأسها ظهور حب الشباب بشكل مفرط، عليك اتباع الآتي، وذلك وفقًا لموقع Health Line الطبي.

- يفضل الابتعاد عن استخدام مستحضرات التجميل خلال فترة النهار، ومع التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، إذ يمكن الاكتفاء بوضع كريم واقي الشمس فقط حتى تعالجين مشكلات بشرتك في أسرع وقت.

- احرصي على رفع شعرك من على وجههك تمامًا خلال فترات النهار أو الليل، حتى لا يكون بينه وبين الوجه تلامس، مما يسبب انتقال زيت الشعر إلى الجلد ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب أو تفاقمه.

ضرورة تغيير الغطاء الخارجي للوسادة

- تغيير الغطاء الخارجي للوسادة من أولى الأشياء التي تساعدك في تجنب حدوث أضرار على البشرة الدهنية، نظرًا لأنها تمتص جميع الأشياء التي توجد على الوجه من زيوت وكريمات وتظل في داخلها، مما يعرض البشرة لانتقالها لها مرات متعددة، وبالتالي تضر بشرتك، لذا عليك تغييرها من حين إلى آخر.

- الكثير من الفتيات يلجأن إلى وضع الكثير من أنواع الكريمات المرطبة خلال فترة النهار، لذا إذ كانت بشرتك تعاني من بثور كثيرة، يفضل الحد من استخدام الكثير من الكريمات التي تتفاعل من أشعة الشمس.

- احرصي على غسل شعرك دائمًا بالشامبوالمناسب، خاصة إذا كانت فروة الرأس دهنية حتى تتخلصين من الدهون التي يسهل انتقالها إلى بشرتك.