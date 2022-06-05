عروسة كفر الدوار: «خت على دماغي.. مش هعمل حاجة جوزي قالي عليها لأ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت أمنية طارق، المعروفة إعلاميا بـ«عروسة الترند»، إن البعض ظن أنها متزوجة عن طريق الصالونات لأنها ظهرت في فيديو أثناء كتابة كتابها توصي زوجها بمعاملة أهلها وأمها بصورة جيدة في حدث جديد على الأسر المصرية أثناء عقد القران، متابعة: «إحنا واخدين بعض عن حب، في ناس كانوا فاهمين إن أهل العريس مش متوافقين، قولتله زي ما هشيل أهلك في عيني، شيلي أهلي في عينك».

الابنة الوحيدة لأمها

أضافت «عروسة كفر الدوار» خلال لقاء مع قناة Ten الفضائية، أنها الابنة الوحيدة لأمها وليست لها شقيقات لذا أوصت زوجها بأن يعامل أمها معاملة حسنة، مواصلة: «اتعلمت من فيديو كتب الكتاب معملش حاجة جوزي قالي عليها لأ عشان خت على دماغي في الآخر، فرحي إن شاء الله يوم 4 نوفمبر وكلكم معزومين».

سبب تصدرها الترند

وشغلت عروسة الترند أو كفر الدوار التي كان يعقد قرانها أمس السبت في مدينة كفر الدوار بالبحيرة بعد أن طالبت أثناء عقد قرانها أن تقول كلمة لزوجها قالت فيها: «أنا واثقة في ربنا وفيك أنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، ومندمتش في يوم إني اخترتك، بالعكس كنت أعظم وأفضل انتصاراتي في الحياة، هطلب منك طلب، زي مهشيل أهلك في عيني هتشيل أهلي في عينك، والصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي ثم أمي».