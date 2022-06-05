أحدث صيحات موضة صيف 2022.. وتقاليع ارتداء «الشراب» مع الصندل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تقاليع جديدة في موضة 2022، لم يتعود أحد على رؤيتها، منها أحدث الصيحات في ارتداء الأحذية الصيفية، إذ ظهر العديد من الأشخاص يرتدون «الصنادل» على جوارب، وحرص على ارتدائها النساء والرجال أيضًا، كما سعى الكثيرون إلى اقتنائها خلال فترات الصيف.

إطلالة دينا الصيفية

ولاقت الموضة استحسان الكثيرون، كما ظهرت العديد من الفنانات الذين راجت لهم الموضة، وعلى رأسهن الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، إذ نشرت صورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي مرتدية صندلًا أبيض على جوارب فيليه مخرم من اللون الأسود.

موضة الجوارب على الأحذية الصيفية

من المعروف أن الجوارب يكون ارتداءها على الأحذية المغلقة، ولكنها لم تصبح كذلك بعد أن تعودت عليها الأعين بعد جرأة الكثير من الفتيات والرجال على ارتداء الجوارب على أحذيتهم المفتوحة بمختلف ألوانها والإطلالة بها أمام الجميع.

طريقة تنسيق الجوارب على الأحذية المفتوحة

عند الرغبة في ارتداء الأحذية المفتوحة على جوارب، يلزم عليك اتباع النصائح التالية، حتى تضمن ظهورك بإطلالة جريئة ولائقة، وذلك وفقًا لمجلة Vogue، الخاصة بعالم الموضة والأزياء.

- عند ارتداء الصنادل المفتوحة من أمام الأصابع، يفضل اختيار جوارب الحرير، حتى تساعدك في الحصول على إطلالة رقيقة، وتناسب شكل الحذاء.

- في حالة ارتداء الأحذية ذات الفاتحة من الخلف، احرص على ارتداء الجوارب الفرو، ولكن بإطلالة صيفية، حيث تعتبر من أفضل صيحات صيف 2022.

- مع الدخول في عالم موضة الجوارب على الأحذية المفتحة، ستلاحظ أنها منسقة مع الصنادل أكثر من غيره من الأحذية، كما يمكن ارتداءها بهذا الشكل خلال فصل الشتاء أيضًا، إذ تساعدك في الحصول على إطلالة جذابة ولائقة مع الملابس الكاجوال أو غيرها على حد سواء.