الامارات | نجاح فك التصاق عظام جمجمة رضيعة عمرها شهرين بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فك التصاق عظام جمجمة رضيعة عمرها شهرين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالدمام في المملكة العربية السعودية في إجراء عمليتين جراحتين تعدّان من أكثر العمليات تعقيدًا وتقدمًا، وذلك باستخدام المنظار الجراحي، تمثلت في استئصال ورم حميد في قاع الجمجمة لمريض في العقد الثالث من العمر، وفك التصاق عظام الجمجمة لرضيعة.

وتمكّن الفريق الطبي المكون من جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالتعاون مع قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من استئصال ورم حميد في قاع الجمجمة لمريض في العقد الثالث من العمر، وذلك عن طريق الأنف بمساعدة منظار جراحي لا يتعدى قطره (3) مليمترات، والوصول إلى الغدة النخامية واستئصال الورم دون شق جراحي خارجي.

وأجرى الفريق الطبي عملية منظار أخرى لفك التصاق عظام الجمجمة لرضيعة لا يتجاوز عمرها شهرين، كانت تعاني من تشوهات في شكل الرأس نتيجة التحام مبكر سابق لأوانه لهذه العظام.

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