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الامارات | القبض على 5 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو في السعودية

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القصيم - واس 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية القبض على 5 أشخاص ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة، وإتلاف محتوياتها وسرقة أجهزة كهربائية منها.

وقالت الشرطة السعودية إن المتهمين حاولوا تضليل الجهات الأمنية باستخدام لوحة مركبة مسروقة في تنفيذ حوادثهم، وتم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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