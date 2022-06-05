الامارات | القبض على 5 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية القبض على 5 أشخاص ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة، وإتلاف محتوياتها وسرقة أجهزة كهربائية منها.

وقالت الشرطة السعودية إن المتهمين حاولوا تضليل الجهات الأمنية باستخدام لوحة مركبة مسروقة في تنفيذ حوادثهم، وتم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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