شاهد تعليق أهل الزوج على فيديو عروسة كفر الدوار.. تسجيل صوتي صادم من حماتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازال فيديو عروسة كفر الدوار يتصدر منصات السوشيال ميديا بين مؤيدين ومعارضين لما بدر من الفتاة في العام، إذ كان الموقف جديد لم يعتاد عليه من الفتيات أثناء عقد قرانهن، إذ وجهت إلى عريسها وصية أمام الحضور، قائلة: «هطلب منك طلب، زي ماهشيل أهلك في عيني، تشيل أهلي في عينك الصغير قبل الكبير، ومع احترامي للكل أمي ثم أمي ثم أمي، مش هسيب أهلي بالساهل».

تعليق أهل زوج عروسة فيديو كفر الدوار

وأحدث فيديو عروسة كفر الدوار ضجة كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي جعلت الفتاة عرضة للكثير من الانتقادت، ولكنها لاقت الدعم من قبل أهلها وأهل زوجها، حسبما أوضح الأسرتين خلال حديثهما مع تلفزيون الوطن.

وقالت أمنية طارق صاحبة فيديو عقد القران، إنها لم تتوقع ما حدث على منصات الإنترنت، إذ كانت رغبتها الوحيدة هي فخرها بخطيبها أمام الجميع، مع وصيته على أهلها خاصًة أهلها، نظرًا لأنها ابنة وحيدة «أنا بنت واحدة، مرتبطة بوالدتي جدًا، علشان كده حبيت أوصيه عليها، وبعد كده والدي».

وحاولت الفتاة مشاركة والديها فرحتها على طريقتها الخاصة، بالإضافة إلى إشهارها حبها للرجل الذي اختارته أمام الجميع، وهو ما لاحظته على الحضور وعلى رأسهم أهل زوجها «المأذون قاله ربنا ييباركلك فيها، واخته كانت بتزغرط»، مشيرًة إلى أن حديثها لم يحمل كلمات مخلة حتى يحدث هذه الضجة.

وكان التعليق الأول من والدة زوجها عبر تسجيل صوتي تدعم زوجة ابنها قائلة: «متخليش حاجة توقفك، أنت مغلطيش، وكلنا جمبك، متركزيش مع التعليقات السلبية»، إذ أنها أعصمت الفتاة من الخطأ تمامًا خلال حديثها.

وعلق زوج عروسة كفر الدوار خلال حديثه مع تلفزيون «الوطن» أن كل ما سبب له ذعر هو التعليقات السلبية التي لاقاها من الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «اللي ضايقني الاهانة والشتيمة، تاني حاجة خطيبتي كان المفروض قبل ما تنزله تقولي الأول»، معلقًا بسخرية لما فعلته بأنه ليس على المريض حرج.

والد عروسة كفر الدوار: «بنتنا مش غلطانة»

كما أكد والدها أنها لم يصدر منها خطأ خلال الفيديو، مجرد كلمات كوصية منها إلى زوجها ولكنها رغبت في مشاركة الحديث مع أهلها والقريبين منها، ولكن تداول الفيديو على نطاق وسع عقب نشره على الإنترنت، وهو ما أحدث الضجة الكبيرة التي أثيرت على حياة الزوجين.