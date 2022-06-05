نصائح للحفاظ على الغسالة والثلاجة والميكرويف تقدمها خبيرة تدبير منزلي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قالت خبيرة التدريب المنزلي، بسمة السباعي، إنه يجب إجراء دورة تنظيف للغسالة كل شهر، عن طريق إضافة مياه ساخنة مع خل، بالإضافة إلى ضرورة تنشيف الغسالة بعد كل دورة من أجل منع الصدأ، ولمنع انتشار الراوئح الكريهة التي تحدث بسبب التراكم، موجهة النصيحة بتوفير قاعدة خشب للغسالة لأنها أكثر تحمل كما أنها تفصل الغسالة إذا حدث ماس كهربائي.

ليمونة في الغسالة

أضافت «زكي» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم الأحد، أن المسحوق الكثير يؤذي الغسالة لذا لا يجب استخدام المساحيق بشكل كثير، ناصحا بوضع شريحيتن من الليمون مع الملابس البيضاء للحصول على بياض ناصع، لأنها من مضادات الأكسدة وتوفر بياض أعلى.

نصائح لغسالة الأطباق والثلاجة والميكرويف

وأوضحت أن غسالة الأطباق يجب استخدام مسحوق فيها معروف المصدر مع عدم وضع أي معدن أو خشب في الغسالة لأن هذا يترك فطريات في الغسالة وكذلك بعض البلاستيك لا ينصح بوضعه، مشيرة إلى ضرورة وضع خل في الغسالة من أجل استمرار وجود لمع الزجاج، مبينة أنه لا ينصح بوضع الألمونيوم داخل الغسالة لأنها يجعل لها طبقة ليست مفيدة، مواصلة: «لو مش بستخدمها باستمرار اشغلها مرة كل أسبوع عشان متفقدش جودتها، الثلاجة مهم أفصلها كل 10 أيام 10 دقايق من الكهرباء ويكون في تهوية من بره وتهوية جوه التلاجة عشان يكون في تبريد، والأكل ميفضلش أكتر من 3 أيام فيها باستمرار واغسلها كل أسبوع وحط فانيليا عشان تخلي ريحتها حلوة، أما الميكرويف ممنوع استخدام الخشب والفويل جواه».