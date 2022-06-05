بعيدا عن الرسمية.. الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليليبت مع زوجته

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

احتفل الأمير هاري بعيد ميلاد ابنته ليليبت مع زوجته ميجان ماركل، بحضور عدد من أفراد العائلة الملكية، إذ تمت الحفلة بشكل غير رسمي في حديقة منزلهما بالعقار الملكي، وأحضروا كعكة عيد ميلاد، والعديد من البالونات المبهجة، والألعاب احتفالًا بمرور عام على ابنتهما.

احتفال الأمير هاري بعيد ميلاد ابنته

وشارك في حضور حفلة عيد ميلاد ابنة الأمير هاري، أباء مايك تيندال وزارار الثلاثة الذين يدعوا لينا التي تبلغ من العمر 3 أعوام، ميا لديها 8 سنوات، ولوكاس، كما حضر ابنتا أوفيت كيلي، وبيتر فيليبس، وذلك حسبما صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

كما حرص الأمير هاري على دعوة الأب الروحي لـ«أرتشي»، والذي يدعى تشارلي فان ستروبنزى، بالإضافة إلى الأب الروحي للأميرة شارلوت، وهو شقيق توم، وجاء البيان بأن الحفل كان رائعًا إلى حد كبير، إذ كان يحتوي على كل ما يتوقعه الإنسان لحفلة عيد ميلاد طفل.

واعتمد احتفال الأمير هاري بعيد ميلاد ابنته على حفلة بسيطة للغاية، إذ كانت من أكثر التجمعات العائلية المريحة لبعدها عن التكلف والرسمية، فضلًا على أنها أعطت الحضور الحق في الخروج والدخول، كما يرغبون ليس في توقيت محدد أو بشكل رسمي.

تجمع أطفال الأسرة المالكة

وأشار البيان إلى أنها كانت فرصة جيدة لتجمع أطفال الأسرة المالكة معًا، حتى يتجمعون مع ليليبت الطفلة الصغيرة، إذ كانت هي الرحلة الأولى لها داخل المملكة المتحدة.

كما حرص هاري وميجان على مشاهدة الحفلة البلاتينية على شاشة التلفزيون مع الملكة التي كانت تشاهده داخل القلعة، ولكن لم يحضر دوق ودوقة ساسكس.

اليوبيل البلاتيني

ومنذ أيام قليلة، احتفل الأمير هاري باليوم الأول للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، لمرور7 أعوام خلال وجودها على العرش، وظهرت الملكة من داخل شرفة قصر باكنجهام وهي بحالة صحية متدهورة، ولكنها أكدت أنها تتلقى الدعم من وجود الناس حولها، الذين جاءوا للاحتفال باليوبيل البلاتيني.