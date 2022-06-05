الامارات | نصاب يدعي المرض ويطلب مساعدات إنسانية.. استولى على الملايين من ضحاياه !

شكرا لقرائتكم خبر عن نصاب يدعي المرض ويطلب مساعدات إنسانية.. استولى على الملايين من ضحاياه ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية من القبض على أحد الأشخاص في محافظة الجيزة لانتحاله صفة وادعاء عمله بالخارج وممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال من خلال قيامه بإنشاء موقع إلكتروني يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات، حيث يقوم بتلقي ثمنها من ضحاياه والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وكذا ادعاء المرض وأنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية، وتلقى تبرعات من ضحاياه، وتبين أن حجم تعاملاته المالية بلغت حوالي 6 ملايين جنيه قام بالاستيلاء عليها من ضحاياه.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كارنيهات منسوب صدورها إلى جهات خارجية و17 شهادة طبية "مزورة" باسم المتهم تفيد إصابته بالعديد من الأمراض منسوبة لعدد من المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" بالإضافة إلى ضبط 5 هواتف محمولة وبفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سلع ومنشطات مجهولة المصدر للعديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي المؤاثم وجهاز لاب توب تبين أنه محمل ببرامج وتطبيقات وبعض الشهادات والتقارير الطبية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news