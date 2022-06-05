الامارات | رفض توصيله بالدراجة النارية فهشم رأسه !

شكرا لقرائتكم خبر عن رفض توصيله بالدراجة النارية فهشم رأسه ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل -مقيم بدائرة المركز) مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية، وما قرره نجل عمومته بأنه أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة الأول استوقفهما أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وطلب منهما اصطحابه إلا أنهما رفضا فقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض "ساطور" فأحدث إصابته المشار إليها.

وأضاف الشاهد بوجود خلافات سابقة بين المصاب والمتهم، وبسؤال والد المتهم "مزارع" قرر أن نجله يعاني من اهتزاز نفسي وقدم تقريراً صادراً من أحد الأطباء بذات المضمون.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية.

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