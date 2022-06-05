الامارات | ارتفاع ضغط الدم.. هذا هو السبب الرئيسي للقراءات العالية

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم.. هذا هو السبب الرئيسي للقراءات العالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلعب النظام الغذائي دوراً كبيراً في مستويات ضغط الدم، والتأكد من تجنب بعض الأطعمة يمكن أن يبقيه في مستوى آمن، وخاصة تناول الابتعاد عن تناول الملح الذي يعد السبب الرئيسي للقراءات المرتفعة لضغط الدم.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن عيادة كليفلاند القول إنه عندما تفكر في ضغط الدم ، قد لا تخطر ببالك كليتيك، والحقيقة أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يجعل من الصعب على كليتيك إزالة السوائل، والتي تتراكم بعد ذلك في الجسم وتزيد من ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية وتضييقها مع مرور الوقت.

وتؤكد منظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة أن تناول الكثير من الملح هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم، ويعد التقليل من الملح أحد أبسط الطرق لخفض ضغط الدم المرتفع، وسيبدأ في إحداث فرق بسرعة كبيرة في غضون أسابيع.

وتقول المنظمة إن الملح يجعل جسمك يحتفظ بالماء، وإذا تناولت الكثير من الماء، فإن الماء الزائد في دمك يعني وجود ضغط إضافي على جدران الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم. وإذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن الكثير من الملح سيرفعه أكثر، وقد يعني أن أي أدوية لضغط الدم تتناولها لا تعمل كما ينبغي.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن البالغين الأصحاء يجب ألا يأكلوا أكثر من 6 جرام من الملح يوميًا أي حوالي ملعقة صغيرة.

وبالإضافة إلى تقليل كمية الملح التي تتناولها واتباع نظام غذائي صحي بشكل عام ، يجب عليك فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وتقليل الكافيين ، وإذا كنت مدخنًا أو تتناول الكحول، فيجب عليك التوقف عن ذلك، وقد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى تناول الأدوية لوقف ارتفاع ضغط الدم لديهم وفقاً لما يقرره الطبيب المعالج.

ويُعرَّف ضغط الدم بأنه القوة التي تؤثر على الأوعية الدموية والأعضاء حيث يضخ القلب الدم حول جسمك، ويتم تسجيل ضغط الدم برقمين. الضغط الانقباضي وهو الرقم الأعلى للقوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم، والضغط الانبساطي وهو الرقم الأقل الخاص بمقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية. وقراءات ضغط الدم الطبيعية تكون 120 / 80 mmHg، وإذا ارتفعت عن ذلك فهذا يعني أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا لم تتخذ الخطوات الصحيحة للسيطرة على ضغط الدم، وإذا انخفض القياس عن تلك القراءة فهذا معناه أنك تعاني من انخفاض ضغط الدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news