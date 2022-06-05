سناء منصور توجه رسالة شديدة اللهجة لمهاجمي عروسة كتب الكتاب: «مطلبتش سيارة ولا شقة معينة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية القديرة سناء منصور رسالة إلى كل من علق على فيديو «عروسة كتب الكتاب» العروسة قالت رأيها، وابتسام الزوج دلالة على وجود اتفاق مسبق بينها، مشيرة إلى أن العروسة لم تطلب سيارة ولا شقة معينة أو شيء من غير حقها، ولكنها طلبت بر بأمها وأمه وسكينة ورحمة ومودة، مواصلة: «اسمه إيه إن أنا اتنمر بهذه العروسة الجميلة اللي بدأت حياتها بصراحة تامة».

قلة ذوق من هاجموا العروسة

أضافت «منصور» خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم الأحد، أن كثير من الأسر الثرية يوجد عقد زواج ملحق بالعقد الرئيسي، وهذا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية والهند، حيث يتم تحديد ميثاق شرف لحياتهم المستقبلية، متابعة: «اتقال عليها قلة ذوق وتطاول ولكن في الإسلام ممكن تشترط الزوج أن يكون حق الطلاق بإيدها وبعدين في حاجة اسمها القايمة، إحنا بنفوت الماديات لكن الحاجات اللي بتخلي الزواج رحمة وسكينة بنتهجم عليها، مين تهجم عليها البنت دي، والزوجة شكرت زوجها ولو معندوش شخصية قوية كان ممكن يطلقها».

إرهاب فكري على العروسة

وأوضحت الإعلامية القديرة، أنه يوجد إرهاب فكري بالتهجم على العروسة دون طرح عقلاني للموضوع ومناقشته من الناحية الدينية، متابعة: «البنت تعرضت لموجة من الانتقادات ممكن تقضي على حياتها الزوجية المستقبلية كأنها عملت غلطة لا تغتفر، ياريت كل واحد قبل ما يكتب على الكيبورد يخلي باله، عيب اللي بيحصل ده، نحترم نفسنا شوية والآخرين وأنا لو اتحطيت في الموقف ده محبش يتكتب اللي اتكتب ده، سيبوا الناس في حالها، متدخلوش في اللي ملكوش فيه، حاجة حلوة طالبنها في الجوازة نقوم نهاجمها».