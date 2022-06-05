فيديو عروسة كتب الكتاب.. حقق مليون مشاهدة في يوم والأهل فخورين بها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار فيديو عروسة كتب الكتاب أو عروسة كفر الدوار الذي حقق مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وهي توصي زوجها بعدة نصائح قبل عقد القران، وهو الأمر الذي لاقى هجوما عنيفا جدًا من الجمهور بسبب الطريقة التي كانت تتحدث بها العروس وانقسمت الآراء بين المؤيدين والمعارضين لهذا الأمر.

فيديو عروسة كتب الكتاب ينتشر بتعليقات سلبية

أجابت عروسة كتب الكتاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن ما حدث في عقد القران وقالت: «كنت سعيدة في فرحي وسط أهلى ووأصدقائي وأهل جوزي، حبيت أوضح للعالم كله أن اختياري لزوجي كان صح، ولكن لأن أنا بنت وحيدة ومرتبطة بوالدتي جدًا لأننا بتعامل زي الأصدقاء، حبيت أوصي جوزي بضرورة احترام أمي وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأم، وكان الأمر عبارة عن هزار فقط، ولم يكن هناك صلة قرابة بيني وبين زوجي من قبل، ولكن أهل زوجي كانو سعداء ومتقبلين لكلامي».

وأضافت عروسة كتب الكتاب عن الفيديو: «أنا حبيت أشهر كلامي قدام كل الناس زي اشهار كتب الكتاب، ولكن لما لاقيت بابا وماما بيعيطوا مقدرتش وحبيت أفرحهم بطريقتي بس».

وأكدت أنها لم تكن مخططة لفعل ذلك، وكشفت عن تعليق المأذون لزوجها «قاله بارك الله لك في زوجتك، وأهل جوزي كان مبسوطين بكلامي».

وعن التعليقات التي تضمنت هجومًا عليها، قالت: «أكتر حاجة ضايقتني هي التعليقات السلبية على خطيبي لأنه يستاهل الخير كله، فهو رجل متفهم وناضج ومزعلش من الكلام اللي قلته، لمحدش كان عارف إني هعمل كدة وعن التعليقات السلبية اعترض جوزني على ده عشان إحنا مش بلوجرز ومش متعودين على النقد وجوزي قال لي مكانش المفروض ننشر الفيديو على فيسبوك، ومكنتش متوقعة أبقى تريند على فيسبوك أبدًا، نشرت الفيديو على الواتساب عندي ولكن صديقتي هي من نشرته على فيسبوك».

رد فعل والد ووالدة عروسة كتب الكتاب

وكشفت أمنية عن رد فعلها أهلها على فيديو كتب الكتاب، وقالت:«والدي مزعلش من كلامي بالعكس قالي إني عملت الصح ولم أُخطئ في شئ، وعلاقتي مع جوزي عن قصة حب عشان كدة كلامي مزعلوش بالعكس تقبل الكلام بصدر رحب، وأهل جوزي بردو مزعلوش وقالوا إني عملت الصح».

حقيقة انفصال عروسة كتب الكتاب عن زوجها

فيديو عروسة كتب الكتاب انتشر بتعليقات تؤكد وقوع الطلاق بين الزوجين، وردت أمنية على ذلك بقولها: «بعد الشر، إحنا لسة متجوزين» وأشارت إلى الدبلة التي في يدها وذلك خلال بث مباشر لها مع «الوطن».

ووجهت عروسة كتب الكتاب رسالة إلى المنتقدين لها، وقالت: «ليه تنتقد واحدة تحب والدتها وتوصي زوجها برعاية والدتها إيه العيب في كدة، وأنا شايفة إني معملتش حاجة غلط، طريقتي كانت عفوية وطبيعية جدًا» ووجهت الشكر لكل المؤيدين لها والشكر لأهلها وأهل زوجها.