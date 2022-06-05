تعليق الزوج بعد أزمة عروسة كتب الكتاب: طفلة معليهاش حرج وعارفة إني طايش

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

فيديو عروسة كتب الكتاب لاقى ضجة كبيرة لم تكن في حسبان عروسي كفر الدوار، والذي كان سببا في غضب العريس الذي هالته التعليقات السلبية والسب والقذف الذي تعرض له، بسبب كلمات العروس التي كانت توصيه فيها على أهلها واعتبر البعض أن طريقتها «مستفزة».

زوج عروسة كتب الكتاب: آخر مرة تنزلي حاجة كدة على السوشيال ميديا

خرج «أحمد» زوج عروسة كتب الكتاب أمنية طارق، في بث مباشر مع «الوطن»، معبرا عن غضبه من السب والقذف الذي تعرض له على «فيس بوك»، ما جعله يوجه كلامه للعروسة «أول وأخر مرة تنزلي حاجة زي كدة على السوشيال ميديا»، مؤكدا أن الإهانة هي ما ضايقته فقط.

زوج عروسة كفر الدوار: الموضوع كبر.. ربنا يقدرني وأسعدها

وعن تعليقات أصدقاء زوج عروسة كتب الكتاب، قال إنه تلقى العديد من المكالمات من الأهل والأصدقاء وانقسما حول الفيديو «منهم قالي هي مقالتش حاجة غلط وناس تانية قالت خليها تمسح الفيديو هي ملهاش ذنب، قالت كدة عشان عارفاك أن أنت طايش ودماغك تعبانة»، مستخدما تعبير «الموضوع خرج عن حجمه»، لتعجبه من الضجة التي أحدثها فيديو عروسة كتب الكتاب، موجها كلمات أخيرة للعروسة قائلا فيها: «العروسة دي ربنا يخليهالي وربنا يقدرني أسعدها، هي عيلة صغيرة معلهاش حرج».