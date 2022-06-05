أول تعليق من عروس كفر الدوار صاحبة شروط عقد القران: دي طريقتي وأنا وحيدة أهلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون خير السند وخير الصاحب، مندمتش يوم في اختيارك، بل بالعكس أنت أكبر وأعظم انتصاراتي، هطلب منك طلب، زي ماهشيل أهلك في عيني، تشيل أهلي في عينك الصغير قبل الكبير، ومع احترامي للكل أمي ثم أمي ثم أمي، مش هسيب أهلي بالساهل».. كلمات أوصت بها العروس أمنية طارق عريسها خلال عقد قرانها، لتتحول إلى «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بالعديد من الكلمات الساخرة والناقدة لما بدر منها أمام مرأى ومسمع من الحضور بحفل كتب الكتاب.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل واسع على منصات «السوشيال ميديا» مُعبرين عن غضبهم من الطريقة التي اتبعتها العروس وهي تتحدث مع زوجها.

أول تعليق من العروس صاحبة شروط عقد القران

وفي أول تعليق منها على ماحدث، استنكرت أمنية طارق، العروس، الهجوم اللاذع عليها، والانتقادات، مؤكدة أنها لم تخطئ ولم تقصد الشهرة كما اتهمها البعض: «بذكره بحديث أمك ثم أمك، وبعدين بابا، أنا وحيدتهم والموضوع مش سهل عليا».

وتابعت العروس خلال حديثها لـ«هن»: «دي طريقتي أنا مقصدش أديله أوردر، وكلامي عادي، ووقتها هو مزعلش».

زوجي متضايق من اللي حصل

وأوضحت العروس أن الأمر صار عاديا في البداية بالنسبة لزوجها، قبل أن يتحول «تريند»: «لما انتشر كدة زوجي اتضايق من الكلام ومن صاحبتي اللي صورت الفيديو ونشرته».

من هي العروس صاحبة شروط عقد القران؟

ـ تُدعى أمنية طارق.

ـ يتابعها أكثر من 2000 شخص عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ـ من كفر الدوار.

ـ تعمل بـ مستشفى المستقبل بكفر الدوار.

ـ درست في الكلية التكنولوجية بالإسكندرية.

ـ قررت تقييد التعليقات على حسابها الشخصي عقب الهجوم عليها، ودونت: «كل الشكر للكومنتات السلبية بجد».