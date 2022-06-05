شيرين ترد على سؤال السن المناسب لزواج بناتها.. وتطلب من «الفانز» رد حقها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الفترة الأخيرة تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب الترند، واكتسبت تعاطف الناس بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وظهورها في رمضان الماضي حالقة الشعر، ورجح الكثير من متابعيها بأنها تمر بمرحلة صعبة في حياتها، لتعود مرة أخرى وتجيب على أسئلة متابعيها عبر الـ«Ask» على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، التي تضمنت الكثير من الأمور حول حياتها الشخصية وبناتها.

تخاف المرض وتطلب من الجمهور رد حقها

«شيرين أي أكبر مخاوفك؟.» ذلك السؤال الذي أرسلته إحدى المتابعات عبر الـ«Ask» التي وضعته الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر خاصية الأستوري، لترد عليه قائلة: «أكبر مخاوفي المرض ربنا يكفينا شر المرض كلنا » وبخصوص السؤال الذي طلبت فيه إحدى المتابعات نصيحة من شيرين للفانز قالت الأخرى: «عايزاكم متسيبوش اي حد يغلط فيا خدو حقي تالت ومتلت»

تفكيرها في زواج بناتها

كما وجهت إحدى المتابعات سؤالا آخر لـ شيرين تضمن «في أي وقت أو عمر تفكري تزوجي بناتك وما هو السن المناسب للزواج؟» قالت شيرين عبدالوهاب: «بصراحة أنا من أولوياتي وأولوياتهم الدراسة وأنهم يشتغلوا ويكون عندهم كارير بعدها هي هي حتعرف تختار شريك حياتها صح» بالإضافة إلى أنها ترفض تمامًا العودة إلى زوجها السابق حسام حبيب.

وأجابت شيرين على إحدى المتابعات التي قالت لها: «شيرين أنا لسا خارجة من علاقة فشكلت ومش قادرة أدى الأمان لحد تاني أعمل أي؟» لتقول لها الأخرى: «أنا زيك بالظبط فتعالي أنا وإنتي نقوى ببعض ونساعد بعض ونجمد ببعض»، في محاولة منها أن تخفف عن إحدى متابعتها التي تمر بحالة مشابهة لها بعد الانفصال وهي عدم الثقة والأمان بالآخرين.