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الامارات | الرئيسة الجديدة لأكبر مطار في كندا عمرها 101 عام !

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسة الجديدة لأكبر مطار في كندا عمرها 101 عام ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت في تورنتو أخيرا هازل مكاليون مديرة لأكبر مطار في كندا.

ومكاليون التي تبلغ من العمر101من السنوات من بين الشخصيات المعروفة في الحياة السياسية الكندية، عُيّنت مديرة وممثلة اتحادية في مجلس إدارة هيئة مطارات تورونتو الكبرى منذ عام 2017.
وقد مدد عقدها لـ3 سنوات اضافية، ولم تتمتع هازل بفترة تقاعد هادئة فهي لمدة 40 عاماً شغلت منصب عمدة ميسيساغا، وهو مركز اقتصادي رئيسي في ضواحي تورونتو وسادس أكبر مدينة في كندا.

وقد أشاد الوزير الكندي بتفانيها المستمر خلال العمل لعقود من الخدمة العامة، وتولي مهمتها المستقبلية التي تتمثل في مراقبة وإدارة أكبر مطار في كندا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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