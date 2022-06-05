هل رسم التاتو الثابت دون خروج دم حلال أم حرام؟ «الإفتاء» تجيب 

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

في السنوات الأخيرة انتشرت فكرة الرسومات الثابتة على الجلد أو «التاتو»، الذي يعد واحدًا من الأمور التي يكثر عليها الجدل دينيا وهل هي حلال أم حرام؟، لهذا عرضت دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لها عبر «يوتيوب» من خلال البث المباشر فتوها لحسم الجدل حول رسم التاتو.

التاتو حلال أم حرام؟

أثناء البث المباشر عرضت دار الإفتاء المصرية سؤالا وصل إليها من أحد المتابعين وهو: «هل رسم التاتو الثابت دون إخراج دم حلال أم حرام؟» ليجيب أحد الشيوخ قائلًا: « التاتو ثلاث أنواع، في تاتو رسم بالحناء الألوان وهذا جائز لأنه غير ثابت، هو رسم على ظاهر البشرة ويزول بعد أسبوع أو أسبوعين أما النوع الثاني هو تقنية جديدة نشأت من حوالي 4 سنوات أو نحوها تسمي بالمايكروبليدنج وتعني بالعربية التجلط الدقيق والمقصود بالتسمية أن هذا النوع من الوشم لا يكون فيه دم ولا يكون فيه تجلط أصلا لأنه يكون على الطبقة الأولى أو الثانية من الجلد وتوضع به أصباغ ويستعين به كثير من النساء من يعانون من ضعف الحاجب أو ما إلى ذلك وهذه التقنية جائزة لا شيء فيها».

حكم الوشم «الوخز بالإبر»

استكمل الشيخ حديثه عبر منصة دار الإفتاء قائلا: «تعتبر تقنية المايكروبليدنج مختلفة تمامًا عن الوشم المصنوع بالوخز بالإبر وهذا هو النوع الثالث من الوشم وهو ثابت لا يخرج أبدًا إلا بتدخل الليزر أو الجراحة لإزالته أما المايكروبليدنج يزول بعد 6 أشهر ويحتاج مرة أخرى أن يجدد وهو جائز لأنه ليس داخل في التاتو المُحرم المرسوم بالوخز بالإبر؛ لأنه يضع الأصباغ تحت طبقات الجلد السبعة فتختلط هذه الاصباغ بالدماء وتحدث ألوانا معينة وهذا حرام شرعًا».