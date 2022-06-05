فطار فريد من نوعه.. طريقة عمل الفول بالقشطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ظهرت أكلة الفول بالقشطة بكثرة خلال رمضان الماضي، وهو ميكس جديد على المطبخ المصري، مكونه الأساسي الفول والقشدة، وطعمه لذيذ ولكنه دسم يجب الحذر عند تناوله بكثرة، وفيما يلي طريقة عمل الفول بالقشطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الفول بالفشطة

كوب فول مدمس.

¼ كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي.

ملعقة كبيرة سمن، في درجة حرارة الغرفة.

½ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

طريقة تحضير الفول بالقشطة

يوضع الفول والماء في الخلاط الكهربائي، ويخلط جيدًا حتى يُصبح ناعمًا.

يوضع الفول على نار متوسطة الحرارة، ثم يضاف الملح والكمون والسمن، مع التقليب جيدًا حتى يغلي الخليط.

تضاف القشطة على الفول ويقلب لمدة دقيقة حتى تمتزج المكونات.

يوضع الفول بالقشطة في طبق التقديم، ويقدم ساخنًا مع الخبز البلدي.

طريقة عمل فول على الطريقة السعودية

فيما يلي طريقة عمل الفول على الطريقة السعودية بعد تجريب الفول بالقشطة:

علبة فول مدمس

ثمرة بصل مقطعة

ثمرة طماطم مقطعة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مطحون

ملعقة صغيرة صلصة

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ربع ملعقة صغيرة كركم

ربع ملعقة صغيرة كمون

ربعملعقة صغيرة فلفل أسود

كزبرة خضراء حسب الرغبة

زيت زيتون وزبدة للتزيين على الوجه

طريقة التحضير

يوضع البصل والثوم مع القليل من الزيت على النار حتى يذبل ويتحول لونه للأصفر.

تضاف الطماطم للبصل والثوم، مع ملعقة صغيرة من صلصلة الطماطم.

تضاف البهارات المشكلة والكركم والكمون والفلفل الأسود ثم يقلب الخليط.

يغطى خليط الصلصة حتى تذوب الطماطم.

يضاف الفول للخليط ويقلب ويترك على نار هادئة لعدة دقائق.

يزال الفول من على النار، ويرش على الوجه الزبدة أو زيت زيتون وكزبرة خضراء.