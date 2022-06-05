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4 فتيات ينجحن في اختراع خرسانة ذاتية الإنارة: عرضنا مشروعنا في أمريكا

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اختراع خرسانة ذانية الإنارة

حالة واسعة من الاحتفاء، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بطالبات بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، بعدما نجحن في اختراع «خرسانة ذاتية الإنارة» ضمن مشروع تخرجهن، تعتمد على امتصاص أشعة الشمس نهارًا وعكسها ليلًا. 

صور تخطف الأنظار لنماذج مُصغرة لاختراع الطالبات، أظهرت الخرسانات باللون الأخضر المضيئ، باتت تضج بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بما توصلت له طالبات كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية. 

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بقالنا أكتر من سنة شغالين

ووفقًا لما ذكرته منة سليمان، إحدى الطالبات بالمشروع، فإن الفكرة بالفعل بدأ تنفيذها منذ أكثر من عام، تحديدًا في شهر مايو 2021: «كنا حابين نعمل حاجة عن مواد البناء، تكون صديقة للبيئة، واختارنا الخرسانة لأنها مليانة مواد للأسف مش صديقة، وللأسف العالم بيعاني من قلة الطاقة، والخوف من انتهاء مواردها». 

وتابعت الطالبة «منة» خلال حديثها لـ «هُن»: «بحثنا كتير ولاقينا إن الموضوع ده مفيش عليه أبحاث أو مشاريع كتير حول العالم، لأن الخرسانة ليها نفس خصائص مثيلاتها العادية، لكن دي صديقة للبيئة، بتعمل على امتصاص حرارة وأشعة الشمس نهارًا، وإنعاكسها ليلًا».

وأشارت الطالبة منة سليمان، أن نماذج الخرسانة المُصنعة استغرقت في النهاية نحو  3 أشهر، ومن ثم عرضها في مؤتمر بأمريكا خلال شهر يناير الماضي، حتى إنها لاقت ترحاب كبير وقتها. 

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المواد أصعب مراحل الخراسانة

وكشفت «سليمان» عن أصعب مراحل المشروع، والتي كانت في اختيار مواد البناء والبحث عنها، التي تلائم المشروع وتكون صناعة محلية غير مستوردة: «طبعا دي كانت أصعب مرحلة، لأننا عاوزين مواد موجودة في مصر، مش مستوردة وفي نفس الوقت يكون في الخصائص دي، وده كان صعب»

وأشارت «منة» إلى أن الأمر يمكن تحويله لمنتج بالأسواق بالفعل، لكنه يحتاج لدراسة كبيرة، فضلًا عن التكاليف المرتفعة عن الخرسانة العادية.

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MO Nasa

MO Nasa

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