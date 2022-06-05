الامارات | شركة غاز مصرية تقدم بلاغاً ضد حمار

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة غاز مصرية تقدم بلاغاً ضد حمار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت شركة الغاز ، في مدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا المصرية، بتحرير بلاغ ضد ”حمار” وذلك بسبب مكان وقوفه.

واشتكت الشركة من ربط الحمار بجوار غرفة غاز، متواجدة بسور إحدى المدارس.

وتلقت الوحدة المحلية هناك بلاغ الشركة، ومنها انتقل مسؤولوها، برفقة قوة من الشرطة المصرية، إلى موقع النزاع.

حيث تبين أن مالك الحمار قام بربطه في غرفة الغاز دون علمه بخطورة الأمر.

فيما قامت القوة بضبط الحمار ومالكه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنبيه الأخير بعدم تكرار مثل هذا السلوك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news