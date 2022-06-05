الامارات | طريقة تحريكك لـ"الماوس" تُحدد شخصيتك !

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تحريكك لـ"الماوس" تُحدد شخصيتك ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلل باحثون في جامعة شيكاغو حركات 791 شخصًا طُلب منهم استخدام "الماوس" لأداء مهمة خاصة بالصور على الكمبيوتر؛ بحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلص هؤلاء إلى وجود اختلافات صغيرة بين الأفراد في تحريك "الماوس"؛ مما يظهر جانبًا من شخصية كل واحد منهم.

واستخدم الباحثون برنامجًا يقيس الطريقة التي يستخدم فيها المشاركون فأرة الكمبيوتر، ويحلل عوامل مثل سرعة الحركة والنقرات والتوقف المؤقت.

وفي وقت لاحق طلب من المشاركين تعبئة استبيان "السمات الخمس" الذي يستعمله علماء النفس لقياس السمات، ويحدد أن الشخص قد يكون عصبيًّا أو منفتحًا أو مقبولًا أو منبسطًا أو عصبيًّا، وعندما قارن الباحثون نوع الشخصية بنتائج اختبار "الماوس" نوع الشخصية، وجدوا صلة بين الأمرين.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة كيمبرلي مايدنباور: "إن وجود عدد أقل من النقرات غير الضرورية وحركة الماوس البطيئة والمزيد من التشبث به "التوقف المؤقت"؛ يعني أن الشخص منفتح ولطيف ومنضبط بشكل أكبر وعصبي بشكل أقل".

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