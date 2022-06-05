مي حلمي تكشف عن مفاجأة بشأن انفصال شاكيرا وبيكيه: «من سنتين جنب ترابيزتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب أيام من تداول أخبار انفصال الفنانة العالمية شاكيرا، عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه، بسبب خيانته لها، قررت الإعلامية مي حلمي، الكشف عن تفاصيل جديدة حول الأمر، ولكن بطريقة غير مباشرة.

ونشرت الإعلامية مي حلمي، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مدونة: «تم الانفصال بين اللاعب الشهير، والفنانة المطربة منذ عامين، فحيث دخلت المطربة مكانًا ما وكان جالس اللاعي الشهير في نفس المكان بجوار ترابيزتي تحاوطه فتاتان، وحدثت الواقعة».

وتابعت: «وانتوا عارفين لما الست بتقفش راجل بتعمل فيه ايه، ضاع برستيجه بخلاف الصدمة ليا إنه بيخونها، بس لا صدمة في أشباه الرجال مبيتملاش عنيهم وبيلعبوا في التراب».

انفصال شاكيرا وبيكيه

وكشفت الصحيفة الإسبانية elperiodico، خلال الأيام السابقة، تفاصيل انفصال شاكيرا وبيكيه، عقب علاقة استمرت 12 عاما، وأسفرت عن طفلين، إذ تعرضت نجمة الغناء الكولومبية الشهيرة لصدمة كبيرة، بعدما أوشكت علاقتها على الانتهاء بالانفصال من صديقها لاعب الكرة الإسباني جيرارد بيكيه.

ووفقًا للتقارير فإن انفصال شاكيرا وبيكيه كان على وشك الوقوع خلال الفترة القصيرة المقبلة، بعدما اكتشفت الأولى خيانة الأخيرة لها مع صديقة له، ومن ثم بات يعيش بيكيه بمفرده وذلك بعد ضبط خيانته.

وأكدت الصحيفة، أن الخيانة لم تكن هي الدافع الوحيد، بل تعددت أيضا سهرات جيرارد بيكيه المتكررة مع العديد من الفتيات، وهو ما أزعج شاكيرا، لتقرر الابتعاد عنه.

وعلى الفور بات الرواد يتناقلون صور الفنانة شاكيرا وهي داخل أحد المستشفى، زاعمين إنها اثر اكتشاف الخيانة، إلا أن ردت شاكيرا، على الأخبار المنتشرة حول انتقالها في سيارة الإسعاف، قائلة: «وصلتنى كثيرا من الرسائل أننى في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضى، حينما كان والدى مريضا وفى المستشفى وهو يتعافى الآن.. شكرًا لرسائلكم ولدعمك».