«الخطوبة حاجة والجواز حاجة».. أسئلة وأفكار للفتيات قبل الزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعرضت الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، بعض الأمور التي يجب أن تفكر الفتيات فيها قبل الزواج، وذلك في حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC.

وقالت الإعلامية منى عبد الغني، إن أول هذه الأمور هي الإنجاب بعد الزواج مباشرة، ولكن هذا الأمر ليس قرار السيدة بمفردها، لأنه قرار الشريك أيضا، وأشارت الإعلامية إيمان عز الدين إن صديقتها كانت تفكر في تأجيل الحمل، محذرة من أن عدم قضاء الأمهات أوقات طويلة مع أطفالهن بسب انشغالهن في أي شيء يسبب حدوث فجوة كبيرة بينهم: «الأم بتبقى زائر أو ضيف في حياة الابن».

اربطيه بالعيال

وأضافت عز الدين، أن أقارب صديقتها وأصدقاءها اقترحوا عليها أن تعدل عن هذه الفكرة وأقنعوها بالإنجاب مبكرا بعد الزواج: «قالوا لها اربطوه بالعيال ولازم تخلفي، لكن النتيجة إنها خلفت بدري واتطلقت بعد فترة قليلة، لأنها هي مكنتش فهمته كويس، وهي حامل اكتشفت إن مش ده الشخص الصح اللي ينفع تكمل حياتها معاه».

العشرة بعد الزواج

وتابعت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»: «الخطوبة حاجة والجواز حاجة، والعِشرة بعد الزواج بتبين حاجات مكناش شايفينها ساعة الخطوبة»، وأشارت منى عبد الغني، إلى أنّ البنت يجب أن تسأل نفسها كيف ستتعامل مع أسرة خطيبها: «البنت لازم تتعامل، خاصة أنها مش هتتجوز واحد بطوله، هتدخل عائلة جديدة وهي عائلة الزوج، ولازم يكون في توافق فكري مع عائلة الزوج، لأننا مش داخلين خناقة».

ضرورة زيادة فترة الخطوبة

ونصحت إيمان عز الدين بزيادة فترة الخطوبة، موضحةً: «لازم نعرف الراجل بيعرف يتكلم أو يفكر ولما يتنرفز هيعمل ايه، ولو غلاط ومتعصب هيكمل بعد كده، ولازم تطلبي حاجة بس في حدود إمكانياته ونشوف هيحققها ولا لأ، عشان نعرف إذا كان بخيل ولا لأ، ومعاملته مع والدته ازاي، ولو مش بيتعامل معها باحترام بأدب يبقى عمره ما هيحترمك، اللي ملوش خير في أمه ملوش خير في مراته».