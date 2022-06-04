المصرية الفائزة بجائزة عالمية حول المرأة القيادية: درست الكوتشينج ونافست 69 دولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت ندى الجزار المصرية الفائزة بجائزة المجلس العالمي لتعزيز التجارة الدولية، إنّها اختيرت من بين 150 سيدة على مستوى 70 دولة، في إطار المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي «قيادات المرأة العالمية» في العام الحالي.

وأضافت الجزار في مداخلة عبر تطبيق ZOOM، ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة DMC، من تقديم الإعلاميين سناء منصور وشيرين عفت: «كنا نتقدم للمسابقة بمستندات معينة وأدلة تبين أننا نستحق الفوز بالجائزة، وكان من بين هذه الأدلة والمساهمات كيف تقدم المتسابقة الدور القيادي للمرأة، وبالتالي فقد تحدثت عن الورش والمبادرات التي أطلقتها وكان لها أثر في المجتمع الإماراتي وعلى المستوى العالمي أيضا، عندما نقدم هذه الدورات عبر تطبيق زووم».

خبير تميز مؤسسي درست الكوتشينج

وتابعت المصرية الفائزة بجائزة المجلس العالمي لتعزيز التجارة الدولية، أنها خبير تميز مؤسسي، حيث تهتم بأمور الجودة والتميز، كما اهتمت بالتميز الشخصي، وهو ما دفعها إلى دراسة الـCOACHING، واهتمت بدراسات البرمجة اللغوية العصبية، وأطلقت مبادرات كثيرة للمجتمع للكبار والأطفال: «هذا النوع من البرمجي تعني أن أفكارنا ومشاعرنا تؤثر على لغتنا وهو ما يؤثر على جسمنا، فمن لديه أفكار سلبية يتحدث بلغة سلبية».

أفكار الشخص تكشف البرمجة التي تربى عليها

ولفتت، إلى أن أفكار الشخص دليل على البرمجة التي تربى عليها منذ زمن، فلو كانت الأفكار سلبية أو ينظر إلى الحياة بشكل سلبي، فإن اللغة ستتأثر بشكل كبير بالإضافة إلى الطريقة التي يتعامل بها مع الناس، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض، مشيرةً إلى أن دراسات علمية كثيرة ذهبت إلى أنّ أصل الأمراض منبعه العقل الباطن.