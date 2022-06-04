عقد قران أحمد ياسر ريان على صديقته الأعز.. لاعبة كرة وهدافة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفل أحمد ياسر ريان نجم النادي الأهلي، المعار إلى ألتاي سبور التركي، بعقد قرانه على علياء الزنوكي، أمس، الجمعة، وسط أجواء عائلية بحضور أسرة العروسين فقط.

عقد قران أحمد ياسر ريان

وظهرت اللاعبة علياء الزنوكي، زوجة أحمد ياسر ريان، بفستان أبيض بسيط للغاية، مع الحجاب الأبيض، ومكياج رقيق أظهر ملامحها، في حفل صغير لم يضم سوى أسرة العائلتين.

عقد قران أحمد ياسر ريان

وأعربت علياء الزنوكي عن سعادتها عقب عقد قرانها على أحمد ياسر ريان، وفرحتها الكبيرة بالزواج من أعز أصدقائها، إذ نشرت علياء صورًا مختلفة من حفل عقد القران، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ودونت عليها مُعلقة: «تزوجت للتو من أعز أصدقائي».

من هي زوجة اللاعب أحمد حسن ريان؟

و يرصد «هُن» في السطور التالية، عدة معلومات عن علياء، زوجة اللاعب أحمد حسن ريان وفقًا لما تذكره عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- اسمها علياء الزنوكي.

- وُلدت في 15 يونيو 1997.

- درست بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- لاعبة بفريق سيدات وادي دجلة لكرة القدم، وتلعب في مركز الهجوم.

- بدأت مشوارها مع كرة القدم في الفترة الإعدادية.

- شاركت مع الفريق في مباريات دوري أبطال أفريقيا، التي استضافها ملعبا الكلية الحربية والدفاع الجوي.

- شاركت مع منتخب مصر للآنسات في كأس الأمم الأفريقية عام 2016، وحصلت فيها على لقب الهداف برصيد 5 أهداف.

- احتفلت بخطوبتها على أحمد ياسر ريان في أكتوبر 2021.