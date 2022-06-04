«عروق إيدك باينة».. جمل تفضح عدم حب الرجل لشريكته «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعرضت الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، بعض المقولات التي تثبت أن الرجل لا يحب شريكته، وذلك في حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC.

مشكلة عروق اليدين

الإعلامية منى عبد الغني، قرأت منشورا على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن فتاة كانت مخطوبة لشخص عندما شاهد عروق يدها، قال إنها بارزة وشكلها «مرعبة»، ولكن عندما تزوجت من شخص آخر قال لها «تعرفي إن ايديكِ شكلها حلو أوي، عروقك البارزة محلياها».

خسارة الوزن

وتناول المنشور أيضا، قصة سيدة كان يطالبها زوجها بأن تخسر وزنها «كان دايما يقولها انتِ تخينة أوي»، لكنها انفصلت عنه وارتبطت بشخص آخر، وقالت له إنها تتبع حمية غذائية حتى تخسر وزنها، رد عليها قائلا: «أنتِ جميلة في كل الحالات وعمرك ما شفتِك تخينة أو رفيعة».

وأكدت منى عبد الغني خلال تقديمها حلقة البرنامج اليوم، السبت، أن الإنسان عندما يحب شخصا فإنه يرى عيوبه مزايا ويتقبله، وردت عليها الإعلامية إيمان عز الدين: «اللي بيحب، بيحب جوه قبل ما يحب بره، بيحب الروح اللي قدامه، لأن الشكل بيتغير، زي الزهور بتبقى جميلة ومفتحة، لكن عوامل الزمن تتغير، لكن تيجي سيدة بعد ما تخلف وزنها يزيد، لازم الراجل يفتكر إن الوزن الزائد لأنها أنجبت له طفل واتنين حملوا اسمه ووقفوا جنبه».

زوج أناني

وواصلت: «الراجل اللي بيقول أصل إيديكي وعينيكي ورجليكي كلام فاضي، ده مبيحبش، ده شخص أناني وعنده موديل في دماغه عاوزها تبقى شبهه، وهيسبب لها عدم الثقة في نفسها، وهتبقى مهزوزة ونكدية وهتنكد على نفسها وعليه».