خطوبة نجل المطرب محمد ثروت على لمى الشواربي لاعبة الأهلي «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفل أحمد محمد ثروت، نجل المطرب الكبير محمد ثروت، اليوم بحفل خطوبته على لمى الشواربي لاعبة النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر لكرة اليد، وذلك بحضور بعض من نجوم الوسط الفني والأهل والأصدقاء، على رأسهم الشيخ مصطفى عاطف والفنان عبد الرحمن رشدي والفنان أحمد جمال.

إطلالة لاعبة النادي الأهلي لمى الشواربي

وتألقت لاعبة النادي الأهلي، لمى الشواربي، بفستان طويل «تايبست» لامع باللون البيبي بلو، مع الفصوص الفضية، جاء بموديل الأوف شولدر، وبفتحة من الظهر.

كما اعتمدت العروس، على مكياج ترابي، مع شعر ليس منسدلًا على الكتف، بالإضافة إلى ارتداء بعض المجوهرات البسيطة باليد.

وعلى الجانب الآخر، تألق نجل محمد ثروت، ببدلة بسيطة باللون الكحلي، مع رابطة عنق ومنديل بنفس لون فستان العروس.

الجدير بالذكر أن لاعبات مصر لكرة اليد، بقيادة لمى الشواربي، كانوا دشنوا حملة تحت شعار «إحنا الأبطال» من أجل المطالبة تكوين منتخب للسيدات، حيث أكدت «لمى» حينها أن منتخبي الناشئات والشابات حققن إنجازا بالفوز ببطولة أفريقيا رغم غياب مصر عن الساحة.

محمد ثروت يكشف سرا عن مشواره الفني

وكان الفنان محمد ثروت، صرح في لقاء تليفزيوني، خلال الفترات الماضية، سبب عدم مشاركاته بحفلات ليلية كنظيره من الفنانون، قائلًا: «مكنتش بعرف أغني بالليل، ومكنش ينفع، بس دي كانت إشكالية، مكنتش عارف أعمل فيها إيه، وعمري ما كنت مطرب الدولة، بغني شعبي بس اللي هو الشعبي بجد، يعني أغاني رشدي وعبد المطلب والعزبي وبدرية السيد وسيد حواس وأنور العسكري».