لايف ستايل

طريقة تنظيف السيراميك بالخل.. «مش غالي وله مفعول السحر»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تنظيف السيراميك بالخل

طريقة تنظيف السيراميك بالخل واحدة من الطرق التي تلجأ لها ربات المنازل، للاستمتاع بمنزل نظيف من الجدران بالمطبخ والأرضيات، للوصول للمعان والنظافة المثالية التي تبحث عنها كل سيدة، خاصة ربات المنازل، للوصول لنتائج مثالية دون تكاليف بالغة بمستحضرات التنظيف.

طريقة تنظيف السيراميك بالخل

السيراميك موجود في معظم المنازل، خاصة بالأرضيات، التي تحتاج لتنظيف كبير، حتى لا يتغير لونه بشكل أو بآخر، ما يجعل العديد منهن يلجأن للخل، للحصول على نتائج مُبهرة بأقل التكاليف.

طريقة تنظيف السيراميك بالخل

استخدمي الخل الأبيض في تنظيف السيراميك، للتخلص من الترسبات والأملاح التي تتكون على السيراميك، والأتربة الكبيرة والبُقع الدهنية، فهو يساعد على التنظيف بعمق وإزالة البقع.

مكونات تنظيف السيراميك بالخل 

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

فرشاة تنظيف السيراميك.

44c44918ee.jpg

طريقة تنظيف السيراميك بالخل

في وعاء بلاستيك، اخلطي ربع كوب من الخل الأبيض مع ملعقة بيكربونات الصوديوم جيدًا.

أحضري الخليط وضعيه على السيراميك، وباستخدام فرشاة تنظيف السيراميك ابدأي في التنظيف بحركات دائرية.

8b78e94321.jpg

طريقة تلميع السيراميك بالخل 

يمكنك استخدام الخل الأبيض مرة أخرى، لتلميع السيراميك عقب تنظيفه بقوة، من خلال وضع كمية مناسبة من الخل الأبيض مع كمية متوازنة من المياة.

أضيفي فنجانا من الخل الأبيض مع كوب من ماء المسح ثم ابدأي بتنظيف السيراميك بالطريقة العادية، فهذه الطريقة تصل بك في النهاية للحصول على أرضيات نظيفة، ولامعة، خالية من الميكروبات والبُقع أو الترسبات، فضلًا عن إزالة الروائح الكريهة.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا